ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

1500顆「花燈隧道」免費拍！台南普濟殿燈會浪漫到12月底

ETtoday旅遊雲

▲普濟殿慶讚西羅殿花燈隧道。（圖／粉絲專頁《台南不是蓋的》、攝影師黃國棟提供。）

▲普濟殿花燈隧道19日正式點燈。（圖／粉絲專頁《台南不是蓋的》、攝影師黃國棟提供。）

旅遊中心／綜合報導

全台12月聖誕燈飾亮起，台南今年12月也有浪漫燈海，不過不走西洋風出動傳統中國風燈籠，1500顆花燈組成「花燈隧道」，繽紛又古樸的彩繪燈籠，拍起照來超漂亮，花燈隧道將從19日正式點燈，一路展出至12月底。

▲普濟殿慶讚西羅殿花燈隧道。（圖／粉絲專頁《台南不是蓋的》、攝影師黃國棟提供。）

▲白天拍起照來繽紛可愛。

位於台南市中西區的普濟殿是台南府城最早的王爺廟，普濟殿此次為了歡慶西羅殿主普建醮活動，搭建牌樓外還將過往收集的燈籠布置成燈海隧道，白天拍起照來繽紛可愛，到了晚上5點鐘準時亮燈，浪漫點亮台南夜晚持續到凌晨12點熄燈，讓朝聖的信徒都大呼實在是太美了。

▲普濟殿慶讚西羅殿花燈隧道。（圖／粉絲專頁《台南不是蓋的》、攝影師黃國棟提供。）

▲所有花燈都是小朋友手繪完成。

普濟殿威靈王池府千歲彩繪花燈展曾被票選為春節10大必看燈會之一，在國華街三段往普濟殿路上抬頭望滿滿都是彩繪燈飾，熱鬧廟埕老街上空花燈高掛點特別有年節氣氛，過年總是人潮擠爆。不過此次的花燈隧道可不在國華街，主普場點燈活動位在花園夜市旁，家新大飯店後方，提醒遊客千萬別跑錯場地了。

▲普濟殿慶讚西羅殿花燈隧道。（圖／粉絲專頁《積雨雲》授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

▲隧道由1500顆花燈組成。（圖／粉絲專頁《積雨雲》授權提供）

普濟殿慶讚西羅殿
日期：2018年12月19日～12月30日
點燈時間：17：00～凌晨12點熄燈
地點：台南市北區海安路三段

＊以上圖片由粉絲專頁《台南不是蓋的》、攝影師黃國棟，影片由《積雨雲》授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

關鍵字： 台南旅遊 普濟殿燈會 普濟殿 花燈隧道

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

南投4萬坪「落羽松秘境」還能採草莓

宜蘭超好拍的3間彩虹水上屋民宿

六福皇宮月底熄燈！住房2.3折

沒看錯！住墾丁每晚只要200元

懶人露營最高境界在嘉義！

從宿霧跳島絕美「杜馬蓋地」攻略

全台30大「經典小鎮」名單出爐

台北華山小日子商號　文青風選物店

在官方授權樂園與史努比環遊世界

台南1500顆花燈隧道免費拍

熱門行程

最新新聞更多

台中如光山寺「池杉林步道」落羽松

從宿霧跳島絕美「杜馬蓋地」攻略

2019台中7場跨年演唱會總整理！

六福皇宮月底熄燈！住房2.3折

海底撈桃園台茂店12/20正式開幕

桃園3間新開幕約會景觀餐廳

日本全新觀光列車感受京都四季

嘉義嚴選黃金烏魚子　競賽成績揭曉

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366