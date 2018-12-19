1500顆「花燈隧道」免費拍！台南普濟殿燈會浪漫到12月底

▲普濟殿花燈隧道19日正式點燈。（圖／粉絲專頁《台南不是蓋的》、攝影師黃國棟提供。）



旅遊中心／綜合報導

全台12月聖誕燈飾亮起，台南今年12月也有浪漫燈海，不過不走西洋風出動傳統中國風燈籠，1500顆花燈組成「花燈隧道」，繽紛又古樸的彩繪燈籠，拍起照來超漂亮，花燈隧道將從19日正式點燈，一路展出至12月底。

▲白天拍起照來繽紛可愛。



位於台南市中西區的普濟殿是台南府城最早的王爺廟，普濟殿此次為了歡慶西羅殿主普建醮活動，搭建牌樓外還將過往收集的燈籠布置成燈海隧道，白天拍起照來繽紛可愛，到了晚上5點鐘準時亮燈，浪漫點亮台南夜晚持續到凌晨12點熄燈，讓朝聖的信徒都大呼實在是太美了。

▲所有花燈都是小朋友手繪完成。



普濟殿威靈王池府千歲彩繪花燈展曾被票選為春節10大必看燈會之一，在國華街三段往普濟殿路上抬頭望滿滿都是彩繪燈飾，熱鬧廟埕老街上空花燈高掛點特別有年節氣氛，過年總是人潮擠爆。不過此次的花燈隧道可不在國華街，主普場點燈活動位在花園夜市旁，家新大飯店後方，提醒遊客千萬別跑錯場地了。

▲隧道由1500顆花燈組成。（圖／粉絲專頁《積雨雲》授權提供）

普濟殿慶讚西羅殿

日期：2018年12月19日～12月30日

點燈時間：17：00～凌晨12點熄燈

地點：台南市北區海安路三段

＊以上圖片由粉絲專頁《台南不是蓋的》、攝影師黃國棟，影片由《積雨雲》授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）