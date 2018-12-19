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六福皇宮月底熄燈走入歷史！最後一波優惠五星住房2.3折

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▲台北威斯汀六福皇宮。（圖／六福集團提供）

▲台北威斯汀六福皇宮即將在12月31日熄燈走入歷史。（圖／六福集團提供）

記者陳涵茵／台北報導

台北威斯汀六福皇宮即將在12月31日熄燈！先前曾公告超狂消息，只要在12月30日入住一晚，隔天退房就可以將房內所有喜歡的家電、寢具免費搬走，當時開賣消息一出30分後35間房立刻完售，沒搶到的人也別灰心，六福皇宮近日推出最後一波住房優惠活動，客房下殺2.3折。

▲台北威斯汀六福皇宮。（圖／六福集團提供）

▲12月最後一波住房下殺2.3折。

台北威斯汀六福皇宮，自今年4月宣布熄燈後已陸續推出各種回饋方案，包含至年底餐飲消費通通75折、餐飲單筆消費達2,000元可參加周周抽主廚好禮；單月消費累積滿20,000元或是不限方案入住六福皇宮，另可參加月月抽總統套房住宿券等。而最後一波住房優惠為「非住不可住房專案」，原價18,975元精緻客房下殺2.3折，住一晚4300元，再送頂級Buffet絲路宴早餐。

除了六福皇宮，因應聖誕節到來六福旅遊集團旗下關西六福莊、六福居公寓式酒店飯店也推出各種優惠專案，其中關西六福莊2018耶誕老公公粉絲見面會四人住房專案，入住肯亞藍天樓中樓房型，搭配早餐4客、草原歷險4人次及六福村二日無限進出門票4張還享VIP級獨家行程，享用家庭號巨型麋鹿烤雞堡與聖誕老人共度聖誕，專案價14,500元起。

台北威斯汀六福皇宮
地址： 104台北市中山區南京東路三段133號
電話： 02 8770 6565

關鍵字： 六福皇宮 優惠快訊 星級飯店 台北威斯汀六福皇宮

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