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超酷1人房！　大稻埕「全白旅館」 開窗就是老屋風景

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在台北市區確實很難找得到像「門草行旅」這樣的地方。幾乎全白的空間，推開門混合淡淡天然玫瑰精油香氣，屋子裡很乾淨，很安靜，純淨素白的空間沒有任何過多的裝飾，旅館主人小佩把一切都恰如其分的想好了。

圖文／鏡週刊

哪裡多放一株盆栽，走廊延展的地方有一幅橫鏡，屋子裡掛的畫和全透明的玻璃杯，也全是她的中意的玩意兒。似乎小佩喜歡的東西一擺，世界就有了自己的顏色。

  1. 乾乾淨淨的小旅館，坐落在大稻埕一個乾淨的角落。
  2. 大廳很有設計感，還有淡淡精油香氣。
  3. 屋內哪裡有植物，全是小佩一手安排。

2樓右手邊的房間，是館內唯一的單人房。總共5間房間的小旅館，單人房設計得格外有風格。直長型的房間似乎一眼就望到底了，開在床頭的大窗戶，卻收錄下大稻埕私密老宅風貌。棉被枕頭床墊床包幾乎全是特別訂製，房間裡也是全白，用床頭音響聽點音樂、看看窗外灑入的光影變化，每件很美的小東西把玩觀賞，很容易就消化掉入住時光。

一人的房間，大窗戶收錄了大稻埕的風景。

沿著階梯向上，屋頂上雙人房前有個好美的小陽台，陽台前放眼竟是連綿的街屋，橘紅色磚瓦層層鋪展。小旅店不只是住宿空間，更像小型劇場，隨著階梯一幕幕揭開，驚喜堆疊。我望著屋頂空間發呆時，小佩在我身邊喃喃說道，有這片風景，是租下這屋前未曾想像過的幸運。

純白的旅館像空白畫布，這間只有5間房間的小旅館，因為旅客喜愛回應有了顏色。開幕2年多，已經有了好多熟客，小佩也在1樓大廳空間辦起各式各樣的展覽，來到這裡，即便1人獨行，也能擁有自在的停留時光。

旅店內大部分是雙人房型，所有的細節全是小佩自己設計。
門草行旅The Door Inn
  • 地址：台北市大同區安西街23號
  • 電話：02-2557-7045
  • 房價：單人房1,580元、雙人房2,780～3,980元
 


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關鍵字： 鏡週刊 台北市旅遊 設計旅館 大稻埕

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