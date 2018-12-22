山海釀酵花東旅　深入部落釀製小米酒、體驗傳統文化

點評：原住民文化真的很吸引人><



▲花東海岸釀自造藝術風格旅行

▲山海釀酵花東旅記者會，邀請遊客深入台東部落體驗釀造文化。（圖／交通部觀光局提供）

旅遊中心／綜合報導

交通部觀光局推動部落深度旅遊、發揚原民新藝術，委託台東駐地團隊津和堂與旅遊行銷團隊沐旅時光共同規劃了「2018山海釀酵 花東旅」旅遊計畫，希望讓遊客深入原住民部落，體驗傳統文化。此活動以「在地釀造文化」為主題，勾勒出花東部、村落新樣貌，透過藝術家的手丶老人家釀造智慧的手丶年輕人傳承的手，讓這三隻手聯結啟動具國際魅力的在地風土釀旅遊程。

▲每個部落釀造小米酒都有不同的祈福儀式和遵守的規定。

「2018山海釀酵 花東旅」挑選了花東的15個部、村落，再結合了Pulima（也就是排灣族語中所指的手藝精細之人），讓這些藝術家或工藝家在每個部落設計創作，將作品融合在地的傳統文化以及民族意象，讓到訪的遊客更能夠記住這些特別的地方。



目前規劃了四條路線：



花蓮銅門部落x鳳林慢城習釀之旅

漫步在花蓮、銅門、鳳林及花蓮原創園區



花東海岸釀自造藝術風格旅行

整條路線貫穿了花蓮石梯坪、港口、臺東長濱永福、南竹湖、成功鎮、八嗡嗡、都歷至東河尚德



臺東山海原民部落釀旅行

深入探訪臺東都蘭部落、卑南遺址公園及南王部落、南迴新興部落、拉勞蘭部落及壢坵等部落



花東縱谷客家小鎮釀旅行

參觀鹿野、富里和關山等地

▲「臺東山海原民部落釀旅行」路線中的釀造體驗活動。

記者會當天，邀請到花蓮銅門部落的藝術創作者東冬.侯溫以口簧琴樂器表演部落的傳統樂曲，吟唱古老祖先的智慧，想念的土地及美麗的部落，同時也有葡萄酒專家劉源理老師分享實地走訪花東釀旅行的感受，另外也邀請到資深創意主廚陳銘正來擔任轉譯者，以花東部村落的傳統釀造食材融合廚藝、創意，烹調出一道道美味又不失在地風味的美食佳餚。



在原住民的生活中，「釀造」這項技術在生活中是不可或缺的一部分，原住民的傳統手藝也一直都是神秘而嚴謹的，例如在釀製小米酒這個文化上，就有許多需要遵守的條件與規定，從祈福儀式到發酵的過程都有不可碰觸的禁忌，釀出來的小米酒也因為製作者的不同，而有不同的味道，透過釀酵之旅，也可以實際體驗看看小米酒的釀造過程，親手封缸，相當有成就感。







▲山海釀酵花東旅



交通部觀光局局長周永暉及與會貴賓一同啟動了「2018山海釀酵 花東旅」的藝術入口儀式，正式發出邀請，正值交通部觀光局推出「前進宜花東 高屏暖冬遊[」活動方案至2019年1月31日，四大主題內有多家飯店民宿都適用，歡迎喜愛旅行及原民文化的遊客，前往花東體驗釀造活動。