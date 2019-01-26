重口味客製化拉麵　碗底藏「北斗神拳」勵志文！



即新聞《吃吧玩吧FOOD二代》出品：文字／李孟靜、剪輯／陳盈驊、拍攝／侯憲諭、游雅筑



喜歡吃重口味拉麵的人，絕對不能錯過曾被網路獲選為全台十大拉麵冠軍的「Nagi 凪」拉麵。除了廣為人知的四大口味之外，還可以客製化自己喜歡的口味，每一碗拉麵可以說是獨家專屬拉麵，最特別的是，店裡還有隱藏版的限定湯頭，每週推出，週週口味都不同，點餐就像拆禮物，享受美食還有驚喜感。





四大口味湯頭濃郁 限定王饗食驚喜

拉麵凪Nagi有分成四大口味，分別是豚王(豬肉)、黑王(墨汁)、赤王(辛辣)、翠王(羅勒和起司)之外，湯頭濃郁料紮實，最讓饕客津津樂道的是，每週還有不同口味的「限定王」拉麵，限定王拉麵是店家根據食材、季節、創意，製作的特製口味拉麵，曾經出現過蚵仔王、大蒜王、銀魚王、情人王、台灣王拉麵...超多神秘口味，讓嘗鮮饕客充滿驚奇。











從湯頭到配料 獨家口味客製化拉麵

另外，拉麵凪Nagi最大的賣點就是客製化拉麵，從麵條到湯底以及裡頭的配料都可依自己喜愛作選擇，每個人拿到的麵都會是自己獨一無二的口味！不管是湯頭的濃淡、辣度、蒜蓉的多少、肉品的種類都可以自由選擇，如果是第一次來吃的客人，不知道如何調配的話，建議可以點主廚推薦來吃吃看。



人氣「豚王」 不同肉質滿足饕客

「豚王」拉麵，是店裡的人氣王餐點，肉品分兩種，一是「豬楠肉」，油脂較豐富，像五花肉一般；另一種則是「豬肩肉」，比較有嚼勁。一口豬肉、一口湯、一口蔥，滿滿下肚美味又滿足。



限定王「番茄王」 拉麵配果香無違和

每週不同的限定王拉麵，在採訪的當天，限定王口味是「番茄王」。番茄王拉麵，上面一坨像是肉球的丸子，是由番茄壓製而成，看起來味道相當濃厚，但是一喝下去口感相當清爽，番茄入味拉麵，一點都無違和。





「我的人生沒有遺憾」 碗底巧思傳遞正能量

以為來吃拉麵只有牙尖味蕾的享受而已嗎？其實在碗底還藏有店家的小巧思，當湯頭喝到快見底的時候，看得到碗底用日文寫著「わが豚骨に一片の悔い無し」，意思是「我的豚骨沒有遺憾」，其靈感是來自於老闆看了日本的漫畫「北斗神拳」，當中的角色「拉歐」的經典台詞 「わが生涯に一片の悔い無し」，意即「我的人生沒有遺憾」。非常有幽默感，卻又可以讓人感受到滿滿的正能量。





外皮焦脆「拳餃子」 韭菜香氣唇齒留香

店裡還有一味人氣美食「拳餃子」，略焦的外表看起來香酥可口，大口咬下超級濃郁的韭菜香氣整個在口腔裡散發開來，搭配上那皮薄帶酥的口感，讓人吃了一口接，是餃子控不能錯過的美味。





凪(Nagi)- 大直店

地址：10491 台北市中山區樂群三路301號

電話：02-8501-5300

營業時間：週日～週四11:30~21:30／週五～週六11:30~22:00



