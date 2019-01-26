ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

重口味客製化拉麵　碗底藏「北斗神拳」勵志文！

ETtoday餓勢力


即新聞《吃吧玩吧FOOD二代》出品：文字／李孟靜、剪輯／陳盈驊、拍攝／侯憲諭、游雅筑

喜歡吃重口味拉麵的人，絕對不能錯過曾被網路獲選為全台十大拉麵冠軍的「Nagi 凪」拉麵。除了廣為人知的四大口味之外，還可以客製化自己喜歡的口味，每一碗拉麵可以說是獨家專屬拉麵，最特別的是，店裡還有隱藏版的限定湯頭，每週推出，週週口味都不同，點餐就像拆禮物，享受美食還有驚喜感。

▲▼凪nagi拉麵。（圖／記者 李孟靜 攝）

四大口味湯頭濃郁　限定王饗食驚喜
拉麵凪Nagi有分成四大口味，分別是豚王(豬肉)、黑王(墨汁)、赤王(辛辣)、翠王(羅勒和起司)之外，湯頭濃郁料紮實，最讓饕客津津樂道的是，每週還有不同口味的「限定王」拉麵，限定王拉麵是店家根據食材、季節、創意，製作的特製口味拉麵，曾經出現過蚵仔王、大蒜王、銀魚王、情人王、台灣王拉麵...超多神秘口味，讓嘗鮮饕客充滿驚奇。


▲▼凪nagi拉麵。（圖／記者 李孟靜 攝）



▲▼凪nagi拉麵。（圖／記者 李孟靜 攝）

從湯頭到配料　獨家口味客製化拉麵
另外，拉麵凪Nagi最大的賣點就是客製化拉麵，從麵條到湯底以及裡頭的配料都可依自己喜愛作選擇，每個人拿到的麵都會是自己獨一無二的口味！不管是湯頭的濃淡、辣度、蒜蓉的多少、肉品的種類都可以自由選擇，如果是第一次來吃的客人，不知道如何調配的話，建議可以點主廚推薦來吃吃看。▲▼凪nagi拉麵。（圖／記者 李孟靜 攝）


人氣「豚王」　不同肉質滿足饕客
「豚王」拉麵，是店裡的人氣王餐點，肉品分兩種，一是「豬楠肉」，油脂較豐富，像五花肉一般；另一種則是「豬肩肉」，比較有嚼勁。一口豬肉、一口湯、一口蔥，滿滿下肚美味又滿足。
▲▼凪nagi拉麵。（圖／記者 李孟靜 攝）

限定王「番茄王」　拉麵配果香無違和
每週不同的限定王拉麵，在採訪的當天，限定王口味是「番茄王」。番茄王拉麵，上面一坨像是肉球的丸子，是由番茄壓製而成，看起來味道相當濃厚，但是一喝下去口感相當清爽，番茄入味拉麵，一點都無違和。

▲▼凪nagi拉麵。（圖／記者 李孟靜 攝）

「我的人生沒有遺憾」　碗底巧思傳遞正能量
以為來吃拉麵只有牙尖味蕾的享受而已嗎？其實在碗底還藏有店家的小巧思，當湯頭喝到快見底的時候，看得到碗底用日文寫著「わが豚骨に一片の悔い無し」，意思是「我的豚骨沒有遺憾」，其靈感是來自於老闆看了日本的漫畫「北斗神拳」，當中的角色「拉歐」的經典台詞 「わが生涯に一片の悔い無し」，意即「我的人生沒有遺憾」。非常有幽默感，卻又可以讓人感受到滿滿的正能量。
▲▼凪nagi拉麵。（圖／記者 李孟靜 攝）

外皮焦脆「拳餃子」　韭菜香氣唇齒留香
店裡還有一味人氣美食「拳餃子」，略焦的外表看起來香酥可口，大口咬下超級濃郁的韭菜香氣整個在口腔裡散發開來，搭配上那皮薄帶酥的口感，讓人吃了一口接，是餃子控不能錯過的美味。
 
▲▼凪nagi拉麵。（圖／記者 李孟靜 攝）

凪(Nagi)- 大直店
地址：10491 台北市中山區樂群三路301號
電話：02-8501-5300
營業時間：週日～週四11:30~21:30／週五～週六11:30~22:00


 

關鍵字： 即新聞 吃吧玩吧FOOD二代 拉麵 餃子

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

推薦閱讀

一個人的「文青風」麻辣火鍋　鴨血、油條搭銷魂麵超對味！

「波士頓龍蝦」蝦膏蝦肉一次吃！超彭湃的痛風海鮮帆船鍋

吃完不能約會！蒜味牛肉拌麵超滿足 盤點文大俗擱大碗5間美食

臭餃爆餡撲鼻香、酥脆鹹甜鹹酥雞 銘傳人激推5校園美食

外酥內軟臭豆腐搭配現打果汁 在地人帶你吃遍樂華夜市

FOOD二代／雲朵舒芙蕾鬆餅在台北！濃郁蛋奶香輕輕一含秒化開

FOOD二代／蔥油餅+南部風小吃　5分鐘吃完4家永春銅板小吃

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新竹漂浮地球直徑7公尺還會發光

開在海上的道路 台9線旅行東台灣

全台最大向日葵迷宮27日開園

雲林甩尾車場　不當兵也能開戰車！

超微醺！木柵在地私房後花園秘境

南投5景點一日遊！落羽松秘境採草莓

迪化街不只辦年貨！這9家必吃必逛

台灣第一座室內常溫滑雪場！

台→日僅90元！輕井澤萬歲Pass攻略

基隆周家這個「蛋餅」不是蛋餅！

熱門行程

最新新聞更多

中和環球將引進4家人氣餐廳

英國弗林特郡圖書館開放宿泊

不能錯過的大台北都會公園！

急凍1℃　1300遊客湧入太平山等雪

新加坡辣椒螃蟹日清杯麵限定口味

剩5天搶暖冬補助！觀光局曝「驚人效益..

台→日僅90元！輕井澤萬歲Pass攻..

機捷「原地等30分鐘才發車」網爆氣！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366