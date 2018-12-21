台灣茶鄉之光！新北坪林獲選2018全球百大綠色旅遊目的地

▲在坪林茶園看日出。（圖／新北市政府提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

北台灣茶鄉坪林有著具代表性的茶園風光，很受遊客歡迎，現在這樣的美景更躍上國際，獲選為「2018全球百大綠色旅遊目的地」(The 2018 TOP 100 Green Destination)，新北市政府觀光旅遊局表示，觀旅局與坪林區公所首次推動坪林區參賽，即獲選為全球百大，坪林自然人文魅力與公私部門協力發展永續旅遊的決心備受肯定。

▲坪林以茶香聞名。



全球百大綠色旅遊目的地之選拔，由總部設在荷蘭的綠色旅遊目的地基金會主辦，是國際最具聲譽的旅遊目的地認證系統。今年為第四年舉辦選拔，參賽國家地區不減反增，除為遵循聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDG)發展旅遊事業，更宣示邁向永續旅遊的決心，進而以旅遊產業切入，用永續發展管理模式在社會與經濟、文化保存與傳承、生態環境三大構面中取得平衡，讓旅遊產業鏈一起往永續發展方向前進。

▲坪林獲選2018全球百大綠色旅遊目的地。

新北市坪林區位在翡翠水庫上游的水源保護區位，長年未受山林開發破壞，青山綠水成為孕育優質茶葉的搖籃。擁有如此優良的自然條件，坪林區公所多年投入低碳旅遊行列，減碳護魚有成，讓遊客可在全國最長的觀魚步道呼吸新鮮空氣，更可在風景秀麗的腳踏車自行車道騎著鐵馬感受空氣中的淡雅茶香。坪林老茶師製茶功夫更是一流，榮獲6屆全國條型製茶技術競賽，是坪林區的無形文化遺產。

觀旅局持續與坪林區推動小旅行，用清新的影像吸引遊客對於坪林感興趣，進而自由行或參加團體套裝行程在坪林賞日出、河邊野餐享受茶食或體驗採茶。透過永續旅遊管理手法，讓遊客進入坪林遊憩時降低對大自然的衝擊，同時在旅遊過程中用享用在地食材、使用可重複性餐具等友善環境方式讓綠色旅遊的模式深植遊客心中。