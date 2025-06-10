COMEBUY聯名《崩壞：星穹鐵道》　角色紙杯、限量周邊先看

▲COMEBUY再度邀來人氣手遊《崩壞：星穹鐵道》推出一系列聯名合作。（圖／COMEBUY提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「COMEBUY」宣布邀來人氣手遊《崩壞：星穹鐵道》合作推出一系列限定聯名，包括4款荔枝飲品、限定飲料杯，還有只送不賣的遊戲虛寶卡、角色杯墊等限量周邊，6月16日起限時1個月開跑。

▲4款聯名飲品是以荔枝玉露為基底製成。

COMEBUY再度攜手《崩壞：星穹鐵道》推出全新聯名，不僅有4款角色飲料杯，還有4款限定飲品包括「荔枝玉露」、「荔枝玉露椰果」、「玉荷冰綠晶球」、「玉荷冰綠椰果」，是以荔枝風味搭配獨家荔枝凍或椰果，以及荔枝結合茉莉綠茶+寒天晶球或椰果，打造成清爽特調鮮果茶，售價55元起。

▲限量周邊只送不賣。

同步推出只送不賣的3款限量周邊，有獨家遊戲虛寶卡、明信片及角色杯墊，6月16日起至7月16日凡於全門市購買聯名飲品任1款，即送遊戲虛寶卡1張，任3杯含以上還可額外再獲得明信片1張共2款隨機贈送，以及角色杯墊共6款隨機贈送，數量有限，送完為止。

▲bb.q CHICKEN找來手遊《絕區零》推出「美味大作戰」聯名活動。

韓式連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」也找來HoYoverse旗下手遊《絕區零》推出「美味大作戰」聯名活動，首推雙人限定「美味大作戰套餐」，內含去骨炸雞12塊，開放蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司、辣味燒肉等口味4選1，以及人氣炸物「炸薯條」、「甜心QQ球」、「汽水2罐」，優惠價499元，6月11日起至7月13日限時開跑。

加碼推出一系列限定周邊，聯名期間凡購買「美味大作戰」套餐就送《絕區零》虛寶卡1張，共4款，隨機贈送；6月11日起至6月24日加碼送「聯動限定環保餐墊」1份；6月25日至7月13日則送「聯動限定代理人杯墊」1個，共2款，隨機贈送，數量有限、送完為止。

此外，於門市單筆消費滿399元還可加購《絕區零》3款指定商品，加價100元可獲得馬口鐵徽章、加價150元可獲得Q版壓克力吊飾、加價450元可獲得壓克力立牌，數量有限，售完為止，最多可加購每項周邊各1個。