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十二廚海鮮季開箱「松葉蟹、雪蟹腳必吃」　鮑魚小卷泡飯別錯過

▲十二廚海鮮季。（圖／記者黃士原攝）

▲十二廚海鮮季回歸。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導

台北喜來登Buffet餐廳「十二廚」的海鮮季回歸了，餐檯供應超過30道海味，除了超人氣的松葉蟹腳、智利雪蟹腳外，同時還有其他海鮮料理，像鮑魚小卷海鮮泡飯、澎湖酸菜龍虎斑等等。此外，6月26日前平日午餐、下午茶線上預訂，還能享有4人同行1人免費優惠。

▲十二廚海鮮季。（圖／記者黃士原攝）

▲高人氣的松葉蟹腳。

▲十二廚海鮮季。（圖／記者黃士原攝）

▲雪蟹腳。

▲十二廚海鮮季。（圖／記者黃士原攝）

▲生魚片區。

▲十二廚海鮮季。（圖／記者黃士原攝）

▲6種握壽司。

十二廚每年夏天都會推出海鮮季，今年活動已經開跑，預計至6月30日，其中集結了松葉蟹、雪蟹、旭蟹、麵包蟹、青花蟹的海鮮餐檯人氣最高，開放用餐後馬上大排長龍，每人餐盤上擺上滿滿的松葉蟹腳與雪蟹腳；一旁的生魚片區人氣也很高，供應鮪魚、鮭魚、旗魚、花枝及海鱺魚。另還有白蝦、淡菜、海鮮丼飯與炙燒握壽司可選擇。

▲十二廚海鮮季。（圖／記者黃士原攝）

▲新加坡辣炒蟹。

▲十二廚海鮮季。（圖／記者黃士原攝）

▲乾燒蝦。

▲十二廚海鮮季。（圖／記者黃士原攝）

▲丁香魚避風塘。

▲十二廚海鮮季。（圖／記者黃士原攝）

▲現蒸現流魚。

其他餐檯也有各種海鮮料理無限供應，中華美食區的「新加坡辣炒蟹」選用肉質飽滿的沙公，與番茄、辣椒特製成的醬汁一起大火快炒，香辣醬汁包裹蟹殼與蟹肉；「乾燒蝦」將活跳白蝦加入蒜香與辣豆瓣大火拌炒，酸甜帶著蒜香；「蒜蓉粉絲冰卷」選用澎湖海域優質小管，下方鋪墊上濃郁蒜蓉醬與吸附飽滿湯汁的寬粉絲。這裡還有丁香魚避風塘、金瓜海鮮米粉、現蒸現流魚、海菜鮮蚵蒸蛋、蛤蜊魚瓜等菜色。

▲十二廚海鮮季。（圖／記者黃士原攝）

▲海菜鮮蚵蒸蛋。

▲鮑魚小卷泡飯。

現煮麵食區則有螃蟹味噌湯、狗母魚丸湯，以及不能錯過的「鮑魚小卷泡飯」，選用來自澎湖的現撈小卷與彈牙鮑魚，搭配多種海鮮熬煮高湯，淋於粒粒分明的白飯上，海味層層堆疊。

▲十二廚海鮮季。（圖／記者黃士原攝）

▲甜點區迎接芒果季。

甜點區則是迎接芒果季，開始供應生乳夾心舒芙蕾、芒果生乳蛋糕捲、鮮芒果泡芙、芒果派，以及與夏季限定登場的芒果百香霜淇淋。

十二廚歡慶海鮮季開跑，6月26日前的周一至周四午餐及下午茶時段，線上預訂即享4人同行1人免費，最多可享12人同行3人免費。

▲欣葉日本料理沖繩美食祭6/16登場。（圖／欣葉提供）

欣葉日本料理自6月16日起，以「沖繩島町」為靈感，推出夏季料理《島町之夏－沖繩祭》，共有20道特色菜色，其中「沖繩黑糖燉豚足」源自沖繩傳統料理「てびち」，與中式滷豬腳不同，沖繩豚足以泡盛、黑糖、味醂與醬油慢火燉煮，帶有淡雅酒香與自然回甘的糖香；「島風豚葵卷」靈感來自沖繩當地常見的「野菜肉卷」作法，以油脂分布均勻的豬五花片，包裹夏季盛產、滑順多汁的秋葵。

▲沖繩黑糖燉豚足（右下）。（圖／欣葉提供）

「養生」是沖繩飲食的靈魂，許多料理都會加入苦瓜、紫蘇、島豆腐等具有健康益處的食材。開胃小鉢「沖繩島豆腐佐海葡萄」結合沖繩代表性食材「海葡萄」，手工豆腐以清爽的昆布醬油點綴；「沖繩水雲醋飲」則以沖繩盛產的水雲海藻佐上特調的蘋果醋。

關鍵字： 美食雲 十二廚 吃到飽 Buffet

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