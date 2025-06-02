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新葡苑2分店推港點吃到飽　每人777元「25道菜色無限續」

▲新葡苑遠百信義A13店3月19日起推出「蒸籠推車下午茶」，25款經典港點無限供應。（圖／新葡苑提供）

▲新葡苑板橋店與復興店也推出「蒸籠推車下午茶」，25道經典港點無限供應。（圖／新葡苑提供）

記者黃士原／台北報導

繼遠百信義A13店後，新葡苑板橋店與復興店也推出「蒸籠推車下午茶」，分別自今日、6月16日限時登場，25道經典港點無限供應，每人777元，活動開始前3天再加碼「4人同行1人免費」。

新葡苑遠百信義A13店曾在3月19日至4月18日平日時段，推出「蒸籠推車下午茶」，25道經典港點無限供應，包括推車上的燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪，以及服務生逐桌詢問的炸物，全都可以吃到飽，果汁、茶飲與咖啡也是無限暢飲。

▲蒸籠推車上的燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪都可以無限取用。（圖／記者黃士原攝）

雖然遠百信義A13店港點吃到飽已結束，不過新葡苑日前宣布，板橋店今日起至6月27日、復興店6月16日至7月18日接續推出「蒸籠推車下午茶」（平日限定），推車上的港點與服務生逐桌詢問的炸物同樣無限供應，每人777元，活動開始前3天再加碼「4人同行1人免費」。

▲添好運吃到飽延長到6月底。（圖／添好運提供）

另外，只提供單點的添好運，今年2月推出「點心放題」受到好評，活動時間不斷延長，日前官方臉書粉專宣布，點心放題續攤到6月底（6/2-6/30平日限定），新店裕隆城店、天母高島屋店、台中JMall店、台中麗寶店、松山車站店及高雄富民店限定，即日起開放1個月內網路訂位。至於活動是否會延到7月，添好運表示，將進一步評估，目前尚未有確定答案。

關鍵字： 美食雲 新葡苑 港點吃到飽

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