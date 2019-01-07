大稻埕隱藏版美食「佳興魚丸」！超嫩爆漿魚丸、Q彈魚皮

點評：看了好想吃阿

▲大稻埕佳興魚丸店。（圖／Dulce Locura 米寶/米粒+carol=米寶麻 幸福滿載提供，以下同，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

說到台北的迪化街，除了讓人想到年貨之外，這裡還有很多歷史可以發掘，而內行人也知道這邊有很多的便宜美食，今天有網友就分享了一家位於迪化街商圈的佳興魚丸店，可說是最能代表台北巷弄裡的美食之一。

▲店門口滿滿的魚丸。

坐落在轉角的這家魚丸店，從一開始的攤車到現在已經有非常多年歷史，主打的無庸置疑是魚丸了，用鯊魚肉加上魚漿製成，包著用油蔥以及醬油調味過的前腿肉內餡，且都是每日現包，一口咬下還有些微爆漿，與一班常見福州魚丸偏紮實的口感不太相同，每天都吸引不少饕客上門。

▲魚丸一口咬下，內餡的湯汁還會爆出來。

除了魚丸外，乾麵也是不能錯過的，精華就在乾麵上淋的醬料，由店家自製還加入滿滿油蔥，真的是香氣十足。另外，來這邊一定要試試乾魚皮，搭配上店家的獨門醬料，魚皮的口感非常Q彈鮮甜，且不會吃到魚鱗。

▲▼乾麵和魚皮也是必點品項。

除此之外，醬料區也有很多醬料，覺得味道不夠的可以自己加，很特別的是店家還有提供泡菜，但是不會辣反而很鹹很好下飯，不論是配麵或是青菜都很搭。

▲醬料區和特製的泡菜。

下次來迪化街或大稻埕商圈別忘記來試看看這魚丸，還有香菇丸、魚皮羹或是各種丸類組合的羹湯，也能做成湯麵或是冬粉，吃完意猶未盡的話，魚丸類、油蔥或泡菜等佐料也有提供外帶組合，讓你也能買回家自己煮。

▲內用菜單。

佳興魚丸

地址：台北市大同區延平北路二段210巷21號

電話：02-2553-6470

時間：09:00~18:30(週日公休)