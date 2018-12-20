冬季最美夜景！東京近郊必看「湯西川雪屋祭」和夢幻藤蔓橋

▲湯西川溫泉雪屋祭。

記者蔡玟君／日本報導、攝影

每到冬天來臨，日本各地都展開一系列冬日祭典，而其中必看風景，就是每年1月底至3月初，在湯西川溫泉鄉都會舉辦「湯西川溫泉雪屋祭」，從岸上至河川中央，近千個迷你雪屋點上昏黃燭光，夢幻景色更被列為是日本夜景遺產。

▲湯西川溫泉雪屋祭被列為是日本夜景遺產。

湯西川溫泉鄉位在日光國立公園內，是東京近郊最熱門的溫泉鄉之一，因為地處深山，所以有許多人將這裡列為秘湯，近年成為台灣旅客來日本進行深度旅遊的熱門景點，許多人會趁著冬日到訪，入住當地溫泉旅館，品嘗在地山料理，到夜間時則透過旅館接送，前往欣賞每年一度的雪屋祭典。

▲▼湯西川溫泉雪屋祭超夢幻。





「湯西川溫泉雪屋祭」已有25年歷史，主要會場共分為5處，其中最受歡迎的會場是位於澤口河川敷的澤口會場。澤口會場免費對外開放，主辦單位會在這裡設置約1000個迷你雪屋，從雪地一路蜿蜒而下，連河川中央結冰處都可看見雪燈的蹤跡，透過工作人員採人工方式在一個個迷你雪屋中點上蠟燭，入夜後，宛如地上星河般的夢幻夜景，讓人彷彿掉入童話世界般，也因此被登錄為日本夜景遺產。

▲雪屋可以烤肉。

▲價格包含食材。

除了賞夜景外，在澤口會場白天也有好玩的設施，主辦單位在這裡設置5座大型雪屋，旅客可以付費進雪屋中享用BBQ烤肉，每間雪屋最多可容納4人，每個雪屋可以使用50分鐘，享受在雪屋裡烤肉的體驗；在雪屋一旁，還有用雪堆成的溜滑梯，旅客可以帶著小朋友現場租借雪盆，在溜滑梯玩得過癮，成為每年冬天不可錯過的夢幻雪祭。

▲日本湯西川溫泉本家伴久。

▲本家伴久藤蔓橋。

由於湯西川溫泉鄉地處深山，若前來欣賞雪屋祭建議於當地住一晚，最受歡迎的旅館之一就是「本家伴久」，本家伴久已有350年歷史，是當地最古老的旅宿，木造三層樓的歷史建築每一處都散發濃厚底蘊，館內最大特色，就是透過大廳窗戶看去，就能看到連結兩岸「かずら橋」（藤蔓橋）。

▲本家伴久冰瀑牆。

當入夜後，藤蔓橋就會點上燈，從本館穿橋而過，走上藤蔓橋，搭上昏黃燈光，魔幻氣氛讓人著迷，由於地理位置關係，這裡一入冬就會降下豪雪，因此從旅館還能欣賞壯觀冰瀑牆，是本家伴久必看風景。

2019湯西川溫泉雪屋祭

時間：2019／1月26日至3月3日

湯西川温泉 本家伴久 平家伝承かずら橋の宿

地址：栃木県日光市湯西川749

官網：https://www.bankyu.co.jp/