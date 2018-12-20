花蓮最狂組合！超質感民宿＋玻璃屋咖啡廳　開6天預約電話打爆

點評：民宿也太仙～～～

▲萬眾矚目的依山午Afternoon café終於開幕。（圖／依山午提供，鄒昀泰攝）

記者曹悅華／採訪報導

花蓮超美玻璃屋咖啡廳開幕了！位於花蓮縣壽豐鄉的「依山午Afternoon café」在11月曝光六角形玻璃屋外觀後，立即造成轟動，如今於15日正式對外開幕，因採全預約制，不到一個禮拜的時間電話已被打爆，據老闆表示「真的接到手軟」，而除了咖啡廳外，旁邊莊園式風格「依山午Afternoon resort」也收到不少關注，超仙的民宿外觀搭配超質感內部設計，同樣成為園區的議論焦點，堪稱花蓮最狂組合。

▲店家設計許多打卡點，供愛拍照的朋友享用。（圖／依山午提供）

▲六面都是落地窗的設計，帶來明亮、舒適的採光。（圖／記者曹悅華攝）

依山午Afternoon café是棟綠建築，六面落地窗的設計，帶來明亮、乾淨的採光，搭配大量的白色和原木色，一走進來就是「舒服」兩個字，特別的是一進門的設計特別適合打卡拍照，簡單的畫作在藍天白雲的襯托之下，配上陽光灑落，不用修圖就已經驚為天人。

▲不管是坐位還是餐點，都需要事先預訂，以免撲空。（圖／依山午提供）

「我們特別把打卡點設計在入口處」，經老闆解釋才知道這是個貼心的巧思，店家明白現代人喜歡拍照，但認為咖啡廳顧名思義就是要讓人放鬆的，所以希望所謂的「網美設計」能跟用餐空間有所區隔，讓客人享受最安靜和悠閒的氛圍；這樣的理念也反映在「預約制」上，不管餐點還是坐位，都需來電或是私訊預定。

▲莊園式風格民宿同為園區亮點之一。（圖／依山午提供）

除了咖啡廳，老闆對於民宿的經營也很有自己的想法，他說「分享一座清淨、悠閒、舒適的自然庭園」是初衷，他想做出有家的親切溫度，同時有飯店化的品牌形象，像是很多備品和應用物上加上自己的logo、定義品牌標準色、製作一套屬於依山午這個品牌的icon等，都是希望客人來到這裡以後，不僅在房間內的每個角落感受到民宿的溫度，也能享受到飯店的細節。

▲依山午民宿高質感的內部設計和備品。（圖／依山午提供）

至於民宿的風格，老闆補充，色系以白、深淺灰、深淺原木色為主，藉由帶灰階的過度色，提升整體的質感，他強調自己想用最單純的顏色，以及本身形狀最單純的物件，創造出不無聊、不會感覺樸素，卻很舒適的空間，這也是依山午有別於其他家民宿的地方。

▲老闆說希望到訪的客人，能與店家一起實踐空間美學、生活美學的理想。（圖／依山午提供）

最後，老闆提及，回到當初規劃依山午民宿及依山午咖啡廳的初衷，想要分享的是美好的空間，而非單純的一張床鋪，或是一杯咖啡，更不是一處庸俗吵雜的觀光景點，而把這樣幽美的空間，保留最自然完整的樣貌，呈現給每一位前來的客人，是他們的責任和理念，希望到訪的民眾能夠理解依山午的營運模式，與店家一起實踐空間美學、生活美學的理想。

依山午 Afternoon resort

電話：0975737169

營業時間：13：00～17：00

地址：花蓮縣壽豐鄉豐山村中山路101巷17號（直接在google map搜尋依山午民宿）

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