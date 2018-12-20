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宿霧跳島絕美「杜馬蓋地」Tour攻略　純白沙灘、藍色天堂一次擁有

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▲▼菲律賓杜馬蓋地浮潛。（圖／記者賴文萱攝）

▲來杜馬蓋地旅遊，絕美沙灘、清澈藍色海底世界一次滿足。（圖／部落客寶兒遊樂園提供）

記者賴文萱／菲律賓宿霧報導、攝影

被富士比雜誌譽為「全球最佳7大退休地點」之一，菲律賓杜馬蓋地（Dumaguete）擁有海底生態豐富的最佳潛點及眾多絕美沙灘，更有各式渡假村及飯店在這設立，濃濃的度假風情讓人超愜意。《ETtoday新聞雲》特別整理出當地的City Tour以及跳島行程，一次了解杜馬蓋地怎麼玩！

交通方式

▲▼菲律賓杜馬蓋地浮潛。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼從宿霧的Liloan Santander碼頭，搭交通船只要花70 peso，就能抵達杜馬蓋地。

▲▼菲律賓杜馬蓋地浮潛。（圖／記者賴文萱攝）

杜馬蓋地隸屬菲律賓內格羅斯省，從宿霧最南邊的Liloan Santander碼頭搭船，船程只需要約20~30分鐘，船票包含船費、環境稅、碼頭稅，一張全票只要70 peso。也可以選擇直接從宿霧機場搭乘國內線航班，航程也僅45分鐘就能到達。

▲▼菲律賓杜馬蓋地。（圖／記者賴文萱攝）

▲杜馬蓋地早期常被海盜襲擊，但如今已成為知名渡假勝地。

當地導遊Jake說，Dumaguete這個地名，是源於宿霧語Dagit，就是掠奪的意思，因為當年這裡很常被海盜襲擊，因此海岸線附近早期蓋了很多鐘樓，用來跟居民示警「有海盜要來了，快逃！」。不過，如今杜馬蓋地已經退去被掠奪的歷史，成為許多背包客心中的度假聖地。

行程安排

▲▼菲律賓杜馬蓋地浮潛。（圖／記者賴文萱攝）

▲杜馬蓋地附近有許多知名浮潛地點，可在當地參加Tour團來個一日跳島之旅。

到杜馬蓋地旅遊，建議可以安排個3天2夜，時間上比較不會太過緊湊。熱愛潛水的旅客，一定要安排跳島行程，潛入藍色海底世界一覽豐富的珊瑚礁，跟魚群、海龜共游。或者到城市中來場City Tour感受當地海岸線美景以及文化風情，當然，找間不錯的度假村，慵懶躺在沙灘上曬曬暖陽，再去做個SPA，也是非常享受的旅遊方式。

阿波島Apo Island

▲▼菲律賓阿波島浮潛海龜。（圖／記者賴文萱攝）

▲在阿波島浮潛，幸運的話可以遇見許多海龜，更能近距離觀察海龜的姿態。

鄰近杜馬蓋地的阿波島（Apo Island）就是跳島旅遊的熱門選項之一！被評為世界十大潛水點之一的阿波島，雖然面積只有0.72平方公里，但附近海域被列為海洋保護區，沒有被過度開發，因此在阿波島浮潛，一下水就能看見許多珊瑚礁以及豐富的海底生態。

▲▼菲律賓杜馬蓋地。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼從Atlantis Dive Resort出發到阿波島，船程約45分鐘，當地的海巡在航行過程中，會檢查遊客是否都有依照規定穿妥救生衣。

▲▼菲律賓杜馬蓋地浮潛。（圖／記者賴文萱攝）

記者這天出發前往阿波島的方式，是直接從渡假村Atlantis Dive Resort搭乘螃蟹船出海，船程約45分鐘就能抵達阿波島開始浮潛。一潛入海底後，馬上就看見許多珊瑚礁距離非常近，海參、海星更是不盡其數，其中保育類動物的海龜在此數量也相當多。

▲▼菲律賓杜馬蓋地。（圖／記者賴文萱攝）

▲清澈的海底世界充滿豐富海洋生物，但由於是珊瑚礁地形，建議遊客最好穿著膠鞋下水，避免腳被割傷。

▲▼菲律賓阿波島浮潛海龜。（圖／記者賴文萱攝）

▲阿波島的海龜一點都不怕生，即便被遊客近距離包圍觀察，仍然悠閒地低頭覓食。

當天在船伕的帶領下，就遇見2、3隻超萌大眼海龜，當地的海龜也很不怕生，即使被很多潛客包圍觀賞，仍然悠活地在覓食，完全不受外界干擾。由於海水相當清澈，海龜身上的花紋，游泳的姿態都能看得非常清楚，不過要再三提醒，即便能夠離海龜很近，也千萬不要碰觸海龜，影響到牠們的生活。

錫基霍爾島Siquijor

▲▼菲律賓錫基霍爾島Siquijor。（圖／YouTuber米米瘋ViVifunTV 李筱維提供）

▲Coco Grove Beach擁有長達800米的純白沙灘。（圖／YouTuber米米瘋ViVifunTV 李筱維提供）

最早的時候，錫基霍爾島上因為盛行巫術，一直披著神秘巫師島的面紗，但事實上，這個小島就如同台灣的綠島一樣，自然生態相當豐富。從杜馬蓋地搭船到Siquijor，船程要約45分鐘，參加Tour行程，就可以開啟一日遊旅程。

景點包含擁有絕美牛奶湖的Cambugahay Falls、到百年榕樹下享受小魚SPA、參觀島上最古老教堂之一的Lazi Church以及修道院。另外，島上Coco Grove Beach Resort渡假村，也擁有長達800米的純白沙灘，躺在沙灘上來杯飲料，絕對是最佳享受。

▲▼菲律賓錫基霍爾島Siquijor。（圖／YouTuber米米瘋ViVifunTV 李筱維提供）

▲悠閒的坐在沙灘看海景，來杯清涼飲料盡情享受海島風情。（圖／YouTuber米米瘋ViVifunTV 李筱維提供）

離開的時候，別忘了在島上的小店裡尋找愛情魔藥（Love Potion），小小瓶子中裝有20種草藥，據說只要將自己的香水裝入瓶內混和，再擦在身上就會產生魔力，這也是Siquijor當地知名的伴手禮。

杜馬蓋地City Tour

▲▼菲律賓杜馬蓋地。（圖／記者賴文萱攝）

▲來到濱海大道，一定要跟杜馬蓋地的字母招牌拍張到此一遊的紀念照。

▼一旁的白色燈柱也是拍下網美照的絕佳地點。

▲▼菲律賓杜馬蓋地。（圖／記者賴文萱攝）

在杜馬蓋地中最熱鬧的地方就是濱海大道（Roxas Boulevard），遊客來到這裡，最愛的莫過於是跟大大的Dumaguete字母招牌拍照留念，一旁岸邊的白色燈柱跟路樹，配上湛藍的天空，更是殺光手機記憶體的最佳拍照點。

▲▼菲律賓杜馬蓋地。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼神聖的聖凱薩琳大教堂是當地信仰的中心。

▲▼菲律賓杜馬蓋地。（圖／記者賴文萱攝）

當地著名的聖凱薩琳大教堂（St. Catherine of Alexandria Cathedral）歷史相當悠久，是當地人信仰的中心。緊鄰大教堂旁，還可以看見當時島上用來防禦提醒海盜入侵的鐘樓，見證過去的歷史。

▲▼菲律賓杜馬蓋地。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼杜馬蓋地鐘樓，象徵著過去遭受海盜襲擊的那段歷史記憶。

▲▼菲律賓杜馬蓋地。（圖／記者賴文萱攝）

住宿資訊：
Atlantis Dive Resort
地址：Maayong Tubig Dauin 6217 Negros Oriental Philippineseal Street,Dumaguete City

▲▼菲律賓杜馬蓋地浮潛。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼Atlantis Dive Resort距離當地機場車程30分鐘，渡假村內被熱帶植物給環繞有如花園一般，若想要跳島，可從渡假村的海灘直接搭船出發。

▲▼菲律賓杜馬蓋地浮潛。（圖／記者賴文萱攝）

宿霧航班資訊：
台灣虎航／每周4班
每周二、四、六、日，晚間22:35從桃園出發；每周一、三、五、日凌晨2:30從宿霧返程，飛行時間約2.5小時。

關鍵字： 宿霧旅遊 台灣虎航 宿霧 菲律賓旅遊 東南亞旅遊 杜馬蓋地 阿波島

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