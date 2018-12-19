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沒看錯！住墾丁每晚只要200元　觀光局加碼補助折上折省超大

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▲墾丁美棧墾丁大街旅店。（圖／芙蓉大飯店提供。）

▲墾丁美棧墾丁大街旅店住一晚每房只要200元。（圖／福容大飯店提供。）

記者陳涵茵／台北報導

繼宜花東高屏暖冬遊補助計畫後，交通部觀光局再加碼擴大補助範圍，除了台北市、桃園市、新竹市其餘19縣市都適用，明年元旦起到1月31日止週日至週四入住飯店、旅館，每房補助新台幣1000元，30歲以下或60歲以上再加碼500元，最高每房可補助至1500元。飯店業者看準商機優惠住房方案再加補助，墾丁住一晚每房只要台幣200元。

飯店本身原有的住房優惠方案加上補助超划算，像是東部花蓮福容Lucky Day住房專案，補助後兩人同行只要1,499元，再贈價值1000元三溫暖券；高雄福容發大財住房專案二人同行，補助後每人每晚含早餐1,050元；其中省最多就屬美棧墾丁大街，揪團住美棧1送1分享住房專案，雙人入住三天二夜3,399元起，補助後雙人同行每房每晚只需200，折上折省超大。

全台都有連鎖飯店的福容大飯店，如今除了高雄店、花蓮店、墾丁店、美棧墾丁大街，福隆店、台北二館、淡水漁人碼頭店、三鶯店、麗寶樂園店都被列入補助行列，飯店抓準商機除了折扣優惠，更推出年度抽獎加碼，入住福容大飯店1晚或餐飲消費滿5千，即可獲抽獎券一張，抽價值65.9萬的現代汽車。

美棧大街旅店
地址： 946屏東縣恆春鎮墾丁路235號
電話： 08 886 2988

關鍵字： 星級飯店 福容大飯店 墾丁旅遊 屏東旅遊 優惠快訊

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