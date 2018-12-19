靜岡療癒之旅　嚐極品綠茶、住高級旅宿賞富士山全景

文/七逗旅遊網 圖/ shutterstock.com、汎佳旅行社提供

2018年對您來說，是怎麼樣的一年呢？不論酸甜苦辣，是時候安排一場療癒的旅行，慰勞自己一整年來的努力與付出。推薦到日本靜岡旅遊，悠閒的步調讓人遠離塵囂，整個人也能放鬆下來，再來杯綠茶界的極品─靜岡玉露，於旅途中觀賞整片綠油油的茶田景色、拜訪可愛的小丸子、遠眺氣勢恢弘的富士山…，絕對讓您重新充飽電，獲得滿滿的元氣喔！



▲大井川鐵道列車行經靜岡最經典的茶園景致。(圖／汎佳旅行社提供)

賞靜岡茶田，可搭大井川鐵道列車，悠遊於綠油油的茶田景色中。大井川鐵道其實和台灣有個淵源：它和台灣的阿里山鐵道，在民國75年就結為姊妹鐵道。而大井川列車是目前日本唯一每天行駛的蒸汽火車，復古的外型彷彿讓人回到數十年前的老時光，這也是大井川鐵道列車受到許多觀光客歡迎的原因。乘坐列車時，打開窗戶，就可以感受來自靜岡的空氣與微風。



▲小丸子主題館將卡通場景搬進現實生活中。(圖／汎佳旅行社提供)

知名動畫《櫻桃小丸子》的舞台背景就在靜岡，來靜岡，一定要拜訪小丸子的「家」，感受滿滿的歡樂能量喔！大型商場清水夢幻廣場，不僅是敗家好去處，能一次買到服飾、雜貨、伴手禮…，還可以到櫻桃小丸子主題館逛逛。主題館重現了小丸子的家、學校、公園、雜貨店等佈景，讓人忍不住亂入這些場景，並拿起相機，留下一張又一張與卡通人物們的美好回憶。





▲座落在整片綠意中的淨蓮瀑布相當幽靜。(圖／shutterstock.com提供)

喜歡接觸大自然，那絕對別錯過伊豆地區這座第一名瀑─淨蓮瀑布。淨蓮瀑布擁有「天城第一美瀑布」之稱，也是日本瀑布百選其中之一，高低落差達25公尺，是伊豆最大的瀑布。淨蓮瀑布座落在茂密的樹林中，幽靜的氛圍彷彿與世隔絕，唯一劃破這片寧靜的，只有嘩啦啦的流水聲。



▲觀賞富士山的絕佳景點─日本平。(圖／shutterstock.com提供)

日本精神象徵─富士山橫跨了靜岡縣、山梨縣，因此在靜岡許多地方，都能看見超大型的富士山。尤其天氣晴朗時，到絕佳的富士山拍攝地點「日本平」，這裡先天擁有良好的自然景觀條件，就算不是攝影高手，也能輕鬆捕捉到美麗壯觀的富士山美景。再搭乘日本平纜車，還能一次收藏駿河灣、富士山秀麗的景色。

到靜岡，最能療癒味蕾的方式，就是來杯頂級的藤枝玉露了！藤枝玉露是綠茶界的夢幻逸品，味道相當獨特，略帶海苔味道的鹹香口感讓人嚐一口就難忘。參加汎佳旅行社精心規劃的靜岡之旅，特別安排到玉露之里品嚐高級的藤枝玉露，搭配抹茶甜點，感受濃厚的日式風情。靜岡當地也有許多以茶入菜的料理，等著您享用，喜歡新鮮海味，燒津市及西伊豆町的海鮮料理也不會令您失望喔！





▲入住日本平HOTEL，隨時都能欣賞壯觀的山景。(圖／汎佳旅行社提供)

此外，為讓您擁有最美好、最難忘的住宿體驗，汎佳旅行社安排住進日本平HOTEL，天氣晴朗時，一進飯店大廳，就能看見超壯觀的富士山，毫不愧對其「日本的風景美術館」的稱號；另外，汎佳旅行社還有一項別出心裁的住宿安排─入住HOTEL 燒津 松風閣，這間飯店連日本天皇都曾下榻過，面向駿河灣的絕佳位置，方便觀賞富士山、海平面日出、駿河灣美景，更有位在懸崖邊的「露天黑潮溫泉風呂」，讓您感受溫泉之鄉的豐富魅力。目前2019/1/11出發的靜岡限定行程促銷中，每個人的團費比其他同款行程優惠6千，想省荷包，又想度過愉快、享受的假期，不妨趕快向汎佳旅行社報名喔！



▲HOTEL 燒津 松風閣擁有位在懸崖邊的露天黑潮溫泉，往外看就能眺望富士山。(圖／汎佳旅行社提供)



更多資訊：

▲《懷舊鐵道與日本茶的旅行》

富士靜岡～日本平飯店或松風閣～大井川鐵道

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