ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

石牌2處最美巷弄聖誕景點　迷你纜車、銀河隧道超浪漫！

ETtoday旅遊雲

▲▼ 石牌2處最美巷弄聖誕景點　迷你纜車、銀河隧道超浪漫！（吉賢聖誕巷）。（圖／記者林育綾攝）
▲石牌在地人最推薦2個耶誕景點：吉慶聖誕巷、福興聖誕公園。

記者林育綾／台北報導、攝影

台北聖誕節約會何處去？除了到各大耶誕城朝聖之外，如果不想在喧鬧的市區人擠人，不妨考慮到石牌來一場巷弄間的浪漫巡禮，在地人最推薦的2大景點莫過於「吉慶聖誕巷」、「福興聖誕公園」，只要搭乘捷運淡水象山線至石牌站，步行即可到達，由當地里長和里民、街坊住戶共同聯手打造，繽紛的燈飾和極具巧思的造景，在寧靜的住宅區間牽手漫步，感受充滿人情味的溫馨氛圍。

▲▼ 石牌2處最美巷弄聖誕景點　迷你纜車、銀河隧道超浪漫！（吉慶聖誕巷）。（圖／記者林育綾攝）

▲石牌吉慶里「聖誕巷」聲名遠播。

1.吉慶聖誕巷

吉慶里的「聖誕巷」十分有名，佈置至今已經延續了16年！起源是社區裡的「三愛教會」在1999年聖誕節前夕，將室內的聖誕樹移到室外，住在巷子內的教友也隨著在家門口妝點耶誕燈飾，並向街坊鄰居報佳音，在節慶氣氛感染之下，其他住戶也逐年加入，加上里長、擁有木工與科技等專業背景的里民加入，聯手費心的佈置裝飾下，讓這條「聖誕巷」規模不斷擴大，聲名遠播。

▲▼ 石牌2處最美巷弄聖誕景點　迷你纜車、銀河隧道超浪漫！（吉賢聖誕巷）。（圖／記者林育綾攝）

▲「聖誕巷」佈置傳統已經延續了16年！

▲▼ 石牌2處最美巷弄聖誕景點　迷你纜車、銀河隧道超浪漫！（吉慶聖誕巷）。（圖／記者林育綾攝）

▲巷弄內的家家戶戶，每年都自發性地主動裝飾耶誕造景。

▲▼ 石牌2處最美巷弄聖誕景點　迷你纜車、銀河隧道超浪漫！（吉慶聖誕巷）。（圖／記者林育綾攝）

▲▼美麗的耶誕燈飾徹夜不熄燈，夢幻又浪漫。

▲▼ 石牌2處最美巷弄聖誕景點　迷你纜車、銀河隧道超浪漫！（吉慶聖誕巷）。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 石牌2處最美巷弄聖誕景點　迷你纜車、銀河隧道超浪漫！（吉慶聖誕巷）。（圖／記者林育綾攝）

▲▼點燈從耶誕節前開始持續到元宵節過後。

▲▼ 石牌2處最美巷弄聖誕景點　迷你纜車、銀河隧道超浪漫！（吉慶聖誕巷）。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 石牌2處最美巷弄聖誕景點　迷你纜車、銀河隧道超浪漫！（吉賢聖誕巷）。（圖／記者林育綾攝）

▲還有「吉慶里高鐵」。

▲▼ 石牌2處最美巷弄聖誕景點　迷你纜車、銀河隧道超浪漫！（吉賢聖誕巷）。（圖／記者林育綾攝）

▲特殊造景「吉慶里迷你纜車」也不時會啟動。

如今每年耶誕前夕，巷子裡家家戶戶都自發性佈置聖誕裝飾，已成了「聖誕巷」的傳統，點燈時間從聖誕節前約一週開始，一直到隔年元宵節為止，徹夜不斷電！而造景部分十分有巧思，例如吉慶高鐵、纜車等，還會舉辦音樂會，邀請居民、遠道而來的旅人們一起慶祝佳節。

▲▼ 石牌2處最美巷弄聖誕景點　迷你纜車、銀河隧道超浪漫！（吉慶聖誕巷）。（圖／記者林育綾攝）

吉慶聖誕巷
地址：台北市北投區石牌路一段71巷15弄

2.福興聖誕公園

▲▼ 石牌2處最美巷弄聖誕景點　迷你纜車、銀河隧道超浪漫！（福興聖誕公園）。（圖／記者林育綾攝）

▲近年「福興聖誕公園」的人氣不輸給聖誕巷，也是在地人激推耶誕必訪景點！

除了聖誕巷，石牌另一個最受歡迎的聖誕景點莫過於「福興聖誕公園」，距離聖誕巷步行約10分鐘路程，小小的公園佈置起來毫不手軟，擁有高達約15公尺的聖誕樹主燈，非常氣派，每年也有不同的主題變化，例如今年有櫻花、金桔樹等燈飾造景，除此之外應景的繽紛麋鹿也沒缺席，還打造出超夢幻「藍色銀河隧道」。這座公園雖不大卻超有氣氛，來這約會、與家人好友同遊都適合，而每年點燈時間和聖誕巷一樣，會持續至元宵節過後，讓更多人擁有充裕的時間前來欣賞。

▲▼ 石牌2處最美巷弄聖誕景點　迷你纜車、銀河隧道超浪漫！（福興聖誕公園）。（圖／記者林育綾攝）

▲15公尺高的聖誕樹在現場十分壯觀。

▲▼ 石牌2處最美巷弄聖誕景點　迷你纜車、銀河隧道超浪漫！（福興聖誕公園）。（圖／記者林育綾攝）

▲還打造出藍色銀河隧道，小小的公園變得十分夢幻又浪漫。

福興聖誕公園
地址：台北市北投區致遠一路二段35巷內
台北市北投區自強街61巷19號

關鍵字： 吉慶聖誕巷 福興聖誕公園 聖誕巷 聖誕公園 石牌 台北旅遊 2018聖誕景點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

南投4萬坪「落羽松秘境」還能採草莓

宜蘭超好拍的3間彩虹水上屋民宿

六福皇宮月底熄燈！住房2.3折

沒看錯！住墾丁每晚只要200元

懶人露營最高境界在嘉義！

從宿霧跳島絕美「杜馬蓋地」攻略

全台30大「經典小鎮」名單出爐

台北華山小日子商號　文青風選物店

在官方授權樂園與史努比環遊世界

台南1500顆花燈隧道免費拍

熱門行程

最新新聞更多

台中如光山寺「池杉林步道」落羽松

從宿霧跳島絕美「杜馬蓋地」攻略

2019台中7場跨年演唱會總整理！

六福皇宮月底熄燈！住房2.3折

海底撈桃園台茂店12/20正式開幕

桃園3間新開幕約會景觀餐廳

日本全新觀光列車感受京都四季

嘉義嚴選黃金烏魚子　競賽成績揭曉

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366