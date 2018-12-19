石牌2處最美巷弄聖誕景點　迷你纜車、銀河隧道超浪漫！



▲石牌在地人最推薦2個耶誕景點：吉慶聖誕巷、福興聖誕公園。

記者林育綾／台北報導、攝影

台北聖誕節約會何處去？除了到各大耶誕城朝聖之外，如果不想在喧鬧的市區人擠人，不妨考慮到石牌來一場巷弄間的浪漫巡禮，在地人最推薦的2大景點莫過於「吉慶聖誕巷」、「福興聖誕公園」，只要搭乘捷運淡水象山線至石牌站，步行即可到達，由當地里長和里民、街坊住戶共同聯手打造，繽紛的燈飾和極具巧思的造景，在寧靜的住宅區間牽手漫步，感受充滿人情味的溫馨氛圍。

▲石牌吉慶里「聖誕巷」聲名遠播。

1.吉慶聖誕巷

吉慶里的「聖誕巷」十分有名，佈置至今已經延續了16年！起源是社區裡的「三愛教會」在1999年聖誕節前夕，將室內的聖誕樹移到室外，住在巷子內的教友也隨著在家門口妝點耶誕燈飾，並向街坊鄰居報佳音，在節慶氣氛感染之下，其他住戶也逐年加入，加上里長、擁有木工與科技等專業背景的里民加入，聯手費心的佈置裝飾下，讓這條「聖誕巷」規模不斷擴大，聲名遠播。

▲「聖誕巷」佈置傳統已經延續了16年！

▲巷弄內的家家戶戶，每年都自發性地主動裝飾耶誕造景。

▲▼美麗的耶誕燈飾徹夜不熄燈，夢幻又浪漫。

▲▼點燈從耶誕節前開始持續到元宵節過後。



▲還有「吉慶里高鐵」。

▲特殊造景「吉慶里迷你纜車」也不時會啟動。

如今每年耶誕前夕，巷子裡家家戶戶都自發性佈置聖誕裝飾，已成了「聖誕巷」的傳統，點燈時間從聖誕節前約一週開始，一直到隔年元宵節為止，徹夜不斷電！而造景部分十分有巧思，例如吉慶高鐵、纜車等，還會舉辦音樂會，邀請居民、遠道而來的旅人們一起慶祝佳節。





吉慶聖誕巷

地址：台北市北投區石牌路一段71巷15弄



2.福興聖誕公園

▲近年「福興聖誕公園」的人氣不輸給聖誕巷，也是在地人激推耶誕必訪景點！

除了聖誕巷，石牌另一個最受歡迎的聖誕景點莫過於「福興聖誕公園」，距離聖誕巷步行約10分鐘路程，小小的公園佈置起來毫不手軟，擁有高達約15公尺的聖誕樹主燈，非常氣派，每年也有不同的主題變化，例如今年有櫻花、金桔樹等燈飾造景，除此之外應景的繽紛麋鹿也沒缺席，還打造出超夢幻「藍色銀河隧道」。這座公園雖不大卻超有氣氛，來這約會、與家人好友同遊都適合，而每年點燈時間和聖誕巷一樣，會持續至元宵節過後，讓更多人擁有充裕的時間前來欣賞。

▲15公尺高的聖誕樹在現場十分壯觀。

▲還打造出藍色銀河隧道，小小的公園變得十分夢幻又浪漫。

福興聖誕公園

地址：台北市北投區致遠一路二段35巷內

或台北市北投區自強街61巷19號