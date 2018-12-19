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Lady M快閃下一站是台中！板橋大遠百每日賣出2千片　

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▲Lady M海鹽焦糖千層蛋糕。（圖／Lady M提供)

記者黃士原／台北報導

Lady M從12月5日起快閃板橋大遠百一個月到2019年1月6日，快閃期間平均每天賣出2千片千層蛋糕，往往營業時間還沒結束蛋糕就被搶購一空，其中尤以板橋快閃店獨家口味「海鹽焦糖千層蛋糕」(單片280元，9吋2,800元)最受歡迎，而Lady M也透露快閃活動即將跨出大台北地區，下一站就是台中，預計是2019年的新春，台中朋友終於不用遠道台北就可能買到Lady M千層蛋糕了！

呼應新北耶誕城周邊濃厚的耶誕氣息，12月25日前只要於大遠百快閃店消費1,500元以上（含），即可參加聖誕月曆抽獎活動，每天揭開不一樣的驚喜，一邊倒數一邊期待，獎品總價值超過百萬。其中12月23日-12月25日更加碼整顆六吋蛋糕為大獎，數量有限，抽完為止。除此以外，12月24日以及12月25日兩天，Lady M特別準備限量的純手工精緻聖誕花圈，只要消費滿1,500元即可免費獲得一個(單筆消費不累贈，數量有限贈完為止)。

板橋快閃店獨家口味「海鹽焦糖千層蛋糕」(單片280元，9吋2,800元)大受歡迎，是Lady M主廚將鹽花與迷人的焦糖以及鮮奶油，以黃金比例調和成香濃的焦糖卡士達，層層抹入薄透巧克力蛋皮間，上層再淋上焦糖鏡面，並以可可碎片增添苦甜尾韻。

Lady M板橋大遠百快閃櫃
地點：板橋大遠百1F(mega50連通道/新站路大門旁)
 

關鍵字： 美食情報 LadyM

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