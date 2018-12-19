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中保第三家餐廳棧酒食吧插旗大直ATT　主打精釀啤酒與多國美食

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▲中保集團旗下餐飲品牌「棧」第三家餐廳「棧酒食吧」。

▲中保集團旗下餐飲品牌「棧」第三家餐廳「棧酒食吧」插旗大直ATT。（圖／記者黃士原攝）
▲中保集團旗下餐飲品牌「棧」第三家餐廳「棧酒食吧」插旗大直ATT。

記者黃士原／台北報導、攝影

棧直火廚房、棧花樣拿鐵之後，中保集團轉投資的棧系列餐飲品牌開出第三家餐廳，「棧酒食吧SIP GASTRO TAPHOUSE」插旗大直4 Recharge，12月19日試營運。棧酒食吧主打主打精釀啤酒與多國美食，與886 Brewing Co.釀酒廠合作，在餐廳內喝得到七類風味精釀啤酒、包含16種拉霸及15~20種瓶裝精釀啤酒，餐點則是匯集美、墨、西、泰、越、台等多國美食。

▲中保集團旗下餐飲品牌「棧」第三家餐廳「棧酒食吧」插旗大直ATT。（圖／記者黃士原攝）
▲一進餐廳就可以看到吧檯。●《ETtoday新聞雲提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒。

▲中保集團旗下餐飲品牌「棧」第三家餐廳「棧酒食吧」插旗大直ATT。（圖／記者黃士原攝）
▲高牆面巨幅畫作。

▲中保集團旗下餐飲品牌「棧」第三家餐廳「棧酒食吧」插旗大直ATT。（圖／記者黃士原攝）
▲大片落地窗。

棧酒食吧SIP GASTRO TAPHOUSE顛覆國人先點餐再搭酒的邏輯，將引導客人先選擇喜歡的啤酒風味，再依所選風味搭配餐點，像是乾淨清爽口感(Clean & Crispy)的啤酒可搭配清爽的「越南大蝦生春捲」或酸鮮開胃的「秘魯魚鬆騷莎檸汁醃魚」；帶果香及香料風味 (Fruit & Spicy) 的啤酒可搭配以大量香料慢滷的「墨西哥辣味牛肚塔可」或「碳烤藍紋重酪豬排」；風味強勁且帶煙燻味的黑啤（Dark & Smoky），厚重口感與煙燻焦香，搭配濃郁鹹香的「慢烤羊膝希臘皮塔」，更能襯托肉質風味，亦可發揮解膩效果。

▲中保集團旗下餐飲品牌「棧」第三家餐廳「棧酒食吧」插旗大直ATT。（圖／記者黃士原攝）
▲酒搭餐的套餐更划算，還會附小點心。●《ETtoday新聞雲提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒。

餐點部分則匯集美、墨、西、泰、越、台等多國街頭美食，包含台式刈包、越南生春捲、泰國打拋豬、西班牙酥烤牛肉餃、鹹甜口味的墨西哥塔可餅、南美傳統Ceviche等。

棧酒食吧的啤酒每杯定價220~280元，而餐點則是280元至780元，如果是點選酒搭餐套餐會更划算，優惠價450元起，像是300元的起司碎肉辣玉米搭配220元的精釀啤酒，組合價450元；原價380元的越南大蝦生春捲搭配220元的精釀啤酒，組合價550元，可以省50元；如果是點780元的碳烤熟成肩胛眼&塔可餅搭配220元精釀啤酒，組合價880元，省下120元。

▲中保集團旗下餐飲品牌「棧」第三家餐廳「棧酒食吧」插旗大直ATT。（圖／記者黃士原攝）
▲碳烤熟成肩胛眼&塔可餅。
 
▲中保集團旗下餐飲品牌「棧」第三家餐廳「棧酒食吧」插旗大直ATT。（圖／記者黃士原攝）
▲三杯翅鴨胸&穀物飯。

▲中保集團旗下餐飲品牌「棧」第三家餐廳「棧酒食吧」插旗大直ATT。（圖／記者黃士原攝）
▲水牛城雞翅＆藍紋醬。

▲中保集團旗下餐飲品牌「棧」第三家餐廳「棧酒食吧」插旗大直ATT。（圖／記者黃士原攝）
▲越南大蝦生春捲。

▲中保集團旗下餐飲品牌「棧」第三家餐廳「棧酒食吧」插旗大直ATT。（圖／記者黃士原攝）
▲煙燻重酪大麥庫克土司。

棧酒食吧SIP GASTRO TAPHOUSE整體空間以原始裸露牆面、管線、開放空間，展現原始裸妝的Loft風格，搭配工業風傢具，打造輕鬆無拘束的用餐飲酒環境。長廊座位區的牆面，以台灣懷舊木窗妝點，二面挑高牆面巨幅畫作，則展現後現代街頭塗鴉藝術，充滿創意與混搭。

棧SIP酒食吧
地址：台北市敬業三路123號ATT 4 Recharge 一樓（捷運劍南路站3號出口）
電話：02-7706-1698

關鍵字： 美食情報 大直ATT ATT 4 Recharge 棧酒食吧

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