甜點控必看　六國餐廳甜點吃到飽每人299元



▲六國餐廳甜點吃到飽每人收費299元。(圖／台北花園大酒店提供)



旅遊中心／綜合報導

就是喜歡吃甜點嗎？台北花園大酒店六國餐廳自12月24日起，於平日下午茶時段推出「現點現做-繽紛甜點吧」，每人收費299元+10%，就可以法式可麗餅、比利時烈日鬆餅、傳統鬆餅、香港街頭小吃雞蛋仔等多款現點現做甜點與道地法式點心吃到飽。此外也有法式甜點：法式軟糖、瑪德蓮、馬卡龍等等。

台北花園大飯店六國餐廳平日下午茶「現點現做-繽紛甜點吧」手作區現點現做甜點包括有法式可麗餅、比利時烈日鬆餅、傳統鬆餅、雞蛋仔等各國鬆餅，六國點心房主廚吳永滿表示，手作鬆餅區麵糊選用頂級進口麵粉丶鬆餅粉、高級天然鮮奶油、雞蛋做出各式精彩甜點，如三星蔥奏出的鹹味鬆餅，以草莓、鳳梨等台灣季節盛產水果的法式可麗餅等。

六國餐廳平日下午茶「現點現做-繽紛甜點吧」精選甜點

●甜蜜法式可麗餅：草莓/卡士達/巧克力/鳳梨/鮮奶油

●鹹香法式可麗餅：火腿/生菜/起士/鮪魚/美乃滋

●傳統鬆餅佐三星蔥

●比利時烈日鬆餅

●雞蛋仔

●主廚嚴選單片蛋糕：包括幕斯、泡芙等

●水果軟糖

●巧克力噴泉

●手工餅乾

●瑪德蓮

●肉桂黑糖蛋糕

●巧克力大理石蛋糕