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河濱新亮點「辰光橋」亮相！黃昏看日落、夜賞星座光雕　

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▲新北市景觀橋辰光橋。（圖／新北市政府提供）

▲新北河濱最新景觀橋辰光橋。（圖／新北市政府提供，下同）

旅遊中心／綜合報導

繼新店陽光橋、新莊板橋新月橋、汐止星光橋和鶯歌龍窯橋後，新北市又添一座親水景觀橋「辰光橋」，於今（18）日正式啟用。辰光橋連接二重疏洪道左右兩岸城市空間，以牛郎織女傳說為設計元素，打造結合綠植、戲水、美食和光雕夜景的景觀橋，提供新北市民不一樣的休閒好去處。

「辰光橋」位於大臺北都會公園幸福水漾園區，一端聯接捷運新蘆線三重站及機場捷運A2站，另一端連接左岸重劃區及先嗇宮，全長605公尺，並首創設置了2座電梯連結橋體。在設計上，辰光橋以傳說中牛郎織女重逢的故事，設計出雙層雙曲線的橋台意象，橋面空間搭配景觀溪流、戲水地毯、輕食廣場、綠化植栽及5處夜間星座光雕等，讓大臺北都會公園整體休憩空間更加立體化，民眾可在辰光橋上遠眺觀音山，享受落日餘暉的浪漫與愜意。

▲新北市景觀橋辰光橋。（圖／新北市政府提供）

▲辰光橋光雕夜景。

除了辰光橋啟用帶來的效益，新北市政府自100年加速擘建新北河濱公園綿密的自行車網路，尤其是今年9月三峽河左岸自行車道往上游延伸至大同橋串起環島1號線自行車道路網後，又將自行車道由三角湧大橋往下游延伸至國道三號高速公路橋，串起大漢溪左右岸，包含三峽、樹林、土城、鶯歌等區，8年來打造完成200公里，隨著自行車串聯網絡愈發完整，也將帶給單車族更大的便利。

辰光橋於今日下午5時舉行啟用典禮，聚集大批民眾及車友共同參與及見證辰光橋光雕啟用，辰光橋點燈後，光彩奪目的燈飾照亮河岸，活動會場也規劃了精采節目並設置胖卡餐車供民眾選購輕食餐點，讓民眾在辰光橋上一邊啜飲咖啡，一邊在日落晚霞中等待浪漫夜景。

關鍵字： 新北市旅遊 辰光橋

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