還沒找到餐廳嗎？這3家餐廳給你不一樣的聖誕跨年晚餐

旅遊中心／綜合報導

幸福的聖誕節即將到來，但還沒找到餐廳嗎？《ETtoday新聞雲》整理出3家不一樣的的餐廳，有日本料理、主題餐廳，以及世界奢華茶葉品牌TWG沙龍推出的聖誕跨年特餐。





▲松濤精選主廚聖誕跨年特餐的烤鱈場蟹。（圖／松濤日本料理提供)

松濤日本料理

位於台北市承德路四段百齡高中對面的松濤日本料理是一家非常低調的餐廳，這家店每日都提供給饕客最新鮮、最季節性的食材，松濤日料主打江戶前壽司，店長廣部師傅從13歲入行，至今已將近40個年頭，是一位職人等級的師傅，對於食材挑選非常嚴格，不但有本地的新鮮現流，也有來自日本各地最美味的海鮮，不定時還有廣部師傅週日出海釣魚的戰利品加菜。這次的聖誕跨年套餐從12月22日起到1月1日止共十天，分別有兩人6600元的套餐跟兩人4800元的套餐(午間)，即日起到12月20日止提前預約，不但享9折優惠，另外贈送兩人份黑松露鮑魚與柚子酒。

松濤精選主廚聖誕跨年特餐/6600元+10% 兩人

前菜、刺身(三點)、特選握壽司(五貫)、芋頭飛龍頭、烤鱈場蟹、吸物、水果、甜點

松濤精選主廚聖誕跨年午間特餐/4800元+10% 兩人

前菜、刺身(三點)、特選握壽司(五貫)、芋頭飛龍頭、馬頭魚西京燒、吸物、水果、甜點

松濤日本料理

地址：台北市士林區承德路四段192-1號

電話：02-28801880





▲嚕嚕米主題餐廳聖誕跨年套餐。（圖／嚕嚕米主題餐廳提供)



嚕嚕米主題餐廳

幸福的聖誕節即將到來，來自日本的嚕嚕米主題餐廳Moomin Café帶大家走入童話世界！12月10日起推出聖誕跨年限定的「嚕嚕米雙人分享餐」及「2018嚕嚕米聖誕紀念盤」，豐富美味餐點和超值好禮，就是要讓粉絲在歡樂的聖誕月幸福感倍增。嚕嚕米主題餐廳的一大特色就是可以和嚕嚕米一家同桌用餐，除了嚕嚕米、可兒、阿金、小不點等，台灣店更多了哥谷，一共10位成員會在用餐期間「跑場」招呼客人，不管是不是粉絲，都覺得療癒、一秒愛上。

期間限定套餐將於12月10日開跑至1月6日，共有三種方案可以選擇：

1.「嚕嚕米雙人分享餐」暖心價 $1200 (價值$1480)

2.「嚕嚕米雙人分享餐」+ 2018嚕嚕米聖誕限定紀念盤乙只 溫馨價$1399 (價值$1960)

3.「嚕嚕米雙人分享餐」+ 2018嚕嚕米聖誕限定紀念盤兩只 + 紅/白酒乙壺 浪漫價$1999

地址：台北市大安區大安路一段81號

電話：02 8772 8771





▲TWG Tea沙龍午夜耶誕喜悅套餐。（圖／記者黃士原攝）



TWG Tea沙龍

世界奢華茶葉品牌 TWG Tea於2018年12月17日至2019年1月6日推出歲末限定的午夜耶誕喜悅套餐(Night of Noel™ Set Menu)，主餐則有兩款選擇，一款是用肉質上乘的小牛菲力，以嫩煎呈現出其細嫩多汁的口感並以入口即化的鴨肝鮮香作為味覺主軸，將馬鈴薯栗子鬆餅襯底並佐以精粹牛肉醬汁，以耶誕白茶(White Christmas Tea)入味酸甜芥末籽、覆盆莓果泥與龍鬚菜點綴其中，相互陪襯堆疊出繽紛層次的味覺驚喜。另一款主餐則是香煎干貝與阿根廷紅蝦佐皇后茉莉花綠茶 (Jasmine Queen Tea)高湯，清燙田園時蔬綴皇后茉莉花綠茶(Jasmine Queen Tea)葉與蒜香糯米飯，粉紅色茶香高湯的在上桌時淋上。

TWG Tea沙龍

地址：台北市信義區信義路五段7號5樓

電話：02 8789 1837