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圈粉注意！「小米甜甜圈」公館就有　5種口味平日免排隊

點評：想衝一波了
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▲公館夜市小米甜甜圈。（圖／粉專J&A的旅行提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲公館夜市也有正夯的小米甜甜圈。（圖／粉專J&A的旅行提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

髒髒包退燒，取而代之的超夯甜點首推「小米甜甜圈」，介於甜甜圈和麻糬之間的Q彈口感，加上營養價值高，擄獲不少人的心，部落客「J&A的旅行」就在《旅遊超爽的！》分享一間位在台北公館的固定小攤，平日下午不用大排長龍就吃得到。

▲公館夜市小米甜甜圈。（圖／粉專J&A的旅行提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲公館水源市場旁也有固定攤家在賣小米甜甜圈，在平日下午4:30抵達時還不用排隊。

J&A的旅行說，經由朋友引介，得知面對水源市場的左側巷子也有在賣小米甜甜圈！在平日下午4:30抵達時還不用排隊，檯面上擺著剛炸好的甜甜圈，有牛奶原味、巧克力、香草、椰子和肉桂等口味，均一價35元，3個100元。

▲公館夜市小米甜甜圈。（圖／粉專J&A的旅行提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼有牛奶原味、巧克力、香草、椰子和肉桂等口味，均一價35元，3個100元。

▲公館夜市小米甜甜圈。（圖／粉專J&A的旅行提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

小米甜甜圈外觀看起來跟台式甜甜圈差不多，實際上口感卻截然不同，跟Mister Donut的波堤Q感可相媲美，卻是沾了台式的糖粉或偏西式的肉桂粉、可可粉等，原味的甜甜圈可以選擇是否要加糖粉。

▲公館夜市小米甜甜圈。（圖／粉專J&A的旅行提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲牛奶原味甜甜圈咬起來Q彈中帶有嚼勁。

J&A的旅行點了牛奶原味甜甜圈和巧克力口味兩種，他表示，外觀和味道跟傳統甜甜圈大同小異，但口感上Q彈許多，撥開時可以感覺甜甜圈的韌性和彈性，咬起來Q彈中帶有嚼勁，又比波堤的層次更為豐富。

▲公館夜市小米甜甜圈。（圖／粉專J&A的旅行提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼巧克力口味則是灑上巧克力粉和糖粉，增添風味，不會太濃郁或太甜膩。

▲公館夜市小米甜甜圈。（圖／粉專J&A的旅行提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

另外，巧克力的小米甜甜圈比原味更香濃，跟西式沾上巧克力麵糊的做法不同，這裡的巧克力口味則是灑上巧克力粉和糖粉，增添風味，不會太濃郁或太甜膩，甜度跟灑了糖粉的原味差不多。

▲公館夜市小米甜甜圈。（圖／粉專J&A的旅行提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲公館夜市內的小米甜甜圈固定擺攤，每周三公休。

公館夜市小米甜甜圈
地點：台北市羅斯福路四段108巷5號
營業時間：15:00-售完（每周三公休）

關鍵字： 台北市美食 公館美食 小米甜甜圈 公館小米甜甜圈 J&A的旅行

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