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北京超熱門打卡餐廳！「春麗吃飯公司」港式風格搭刈包

點評：超有復古風格的店！感覺怎麼拍都好看><
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▲▼北京春麗吃飯公司。（圖／台北人妻in北京提供）

▲北京春麗吃飯公司是網路上相當知名的打卡餐廳。（圖／台北人妻in北京提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

作為中國首都的北京，集結不同的政經中心，是現代相當具有國際影響力的城市，於此，也有眾多潮流時尚及名牌進駐，地大人多的北京，開設的店家、餐廳同樣不勝枚舉，而要在這樣的地方脫穎而出讓人關注，肯定需要有自己的特色，台北人妻in北京這次就去到了近期在北京非常火紅的打卡餐廳，獨樹一幟的風格也使許多人爭相模仿。

▲▼北京春麗吃飯公司。（圖／台北人妻in北京提供）

▲▼餐廳從裡到外裝潢皆充滿濃濃的港式風情，相當適合拍照。

▲▼北京春麗吃飯公司。（圖／台北人妻in北京提供）

整體外觀帶有點復古感之外，看起來似乎與一般店家無異的春麗吃飯公司三里屯店，進到店裡散發著濃濃的復古港式風味，每個擺設、裝潢看似無意或隨心所欲，但卻都是店家的精心與深思熟慮的結果，用心之處小至菜單大至招牌設計皆隨處可見。台北人妻提到，原以為是販賣港式料理的餐廳，但卻在菜單中看到了刈包，及熟悉的中華菜色，還有北京炸醬麵，可以說是結合了各地中華料理的店家。

▲▼北京春麗吃飯公司。（圖／台北人妻in北京提供）

▲菜單的部份也頗具巧思。

台北人妻選擇的餐點是傳統及脆肉刈包，另外炸物的部分點了中華炸雞及豆腐，她表示，刈包的口感整體與台灣口味十分相像，若是第一次前往的朋友相當推薦可以點來試試。炸的酥脆的外皮撒上滿滿的白胡椒粉，香氣相當濃烈的炸雞也是台北人妻相當滿意的一道菜色。

▲▼北京春麗吃飯公司。（圖／台北人妻in北京提供）

▲▼在春麗吃飯公司所供應的餐點大多以中華料理為主。

▲▼北京春麗吃飯公司。（圖／台北人妻in北京提供）

▲▼北京春麗吃飯公司。（圖／台北人妻in北京提供）

不單單是店家的風格吸引不少人前往拍照打卡，在各式各樣的網美店中生存，靠的除了別具一格的獨特性，在餐點的用心也不能缺少，下次到了北京，別錯過台北人妻力推的春麗吃飯公司，拍美照之餘也嚐嚐中華料理。

春麗吃飯公司（三里屯店）
地址：三里屯路33號
時間：11：30－23：00

關鍵字： 台北人妻in北京 春麗吃飯公司 刈包 中華料理 北京美食 中國旅遊

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