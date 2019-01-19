華西街「黃金魯肉飯」 必吃蚵仔魯肉蓋飯、巨無霸排骨湯

點評：魯肉飯真的是台灣人的最愛><

▲萬華阿義魯肉飯。（圖片由Katrina_daily提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

對台灣人來說，魯肉飯一定是一樣最不可或缺的小吃，坐在路邊攤點個魯肉飯、油豆腐、白菜滷，再配上一碗熱騰騰的蘿蔔湯，這樣的組合更是許多離鄉背井的遊子回台灣必吃的美味。華西街就有兩家著名的魯肉飯小店，一家是「小王」，一家是「阿義」。部落客Katrina_daily就在社團《旅遊超爽的！》帶大家去品嘗其中這一家平價美食！

▲蚵仔魯肉蓋飯NT125，結合了熱門的燙蚵仔和招牌魯肉飯，兩個願望一次滿足。

阿義魯肉飯位在華西街夜市內，就在同樣有名的「小王」魯肉飯隔壁，但兩家魯肉飯店最大的不同，就是小王主打的是「黑金魯肉飯」，而阿義魯肉飯則是「黃金魯肉飯」，另外，阿義魯肉飯也有賣很多海鮮料理，例如虱目魚肚、魚皮、魚頭和蚵仔等等，新鮮又美味。

▲魯肉飯的醬汁偏甜，是府城古都的傳統好味道。

魯肉飯混和著油蔥，因為是府城古都的口味，是屬於偏甜的醬汁，吃起來也不會太油膩。特別的是，魯肉飯上附的醃蘿蔔不像其他乾乾硬硬的醃蘿蔔，吃起來又脆又清甜。而這特別的蚵仔魯肉蓋飯，Katrina說，聽店家介紹其實是曾經有客人點了一盤燙蚵仔和魯肉飯，上菜以後再把蚵仔鋪上去一起吃的，結果意外的在ig爆紅，也因此後來店家也直接將這個組合嘉進新菜單當中。不得不說蚵仔真的很大顆，肉燥屬於肥肉偏多的，搭起來一點也不違和，分開吃也可以吃到兩種不同的口感和味道。

▲排骨湯NT70，煮到軟嫩的king size搭配清甜入味的蘿蔔，是許多人必點的美食。

排骨湯散發著淡淡的蘿蔔清甜香味，和排骨沒有多餘調味的微微肉香，蘿蔔吃起來甘甜入味，但也不會過於軟爛。排骨燉到軟爛香嫩，沒有豬肉的腥味，輕輕一咬就可以將肉和骨頭分開，而且尺寸更是一整塊的king size。雖然是在魯肉飯店，但這碗排骨湯的清爽口味，也成為許多饕客必點的美味。

阿義魯肉飯

營業時間:早上11:00~20:00，週一公休

地址:台北市萬華區華西街151號攤位