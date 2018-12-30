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台北熱帶叢林風咖啡廳彷彿度假　球型帳篷座位是熱拍點

點評：這會不會太美了啦><
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▲台北東區爛醉咖啡。（影／媽媽說一直旅行到底有什麼好玩的 Yumi's travel escapes提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

近期台北開了許多家咖啡廳，不外乎店內要有顯著的特色，位於東區的爛醉咖啡，藏身於知名電視台華視的旁邊，白天是咖啡廳，可以慵懶喝下午茶，到了晚上時便搖身一變成了餐酒館，除了有這項特色外，店內的裝潢風格，更是許多人拍照打卡的好地方。

▲台北東區 DRUNK CAFE　爛醉咖啡 。（圖／媽媽說一直旅行到底有什麼好玩的 Yumi`s travel escapes提供）

▲熱帶風情的藝術裝置，成熱門拍照打卡點。（圖／媽媽說一直旅行到底有什麼好玩的 Yumi's travel escapes提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

▲台北東區 DRUNK CAFE　爛醉咖啡 。（圖／媽媽說一直旅行到底有什麼好玩的 Yumi`s travel escapes提供）

▲爛醉咖啡位於華視電視公司旁邊。

將整家店分為室內彩炫沙發區、玻璃帳篷球區及戶外草皮野餐區，三區分別不同特色，室內區主要有各式鮮豔色彩的沙發座椅，配上熱帶叢林風格的手繪牆面，再加上微暗的燈光設置，呈現一種昏暗感，坐在裡面可以感受浪漫慵懶的感覺。

相較於室內區，帳篷球區是店內熱門拍照點，彷彿度假般的幻覺，以懶人骨頭沙發為主的球型溫室，陽光灑進溫室內，讓人感受到陽光的熱情及溫室帶給客人的舒適感；戶外則是有迷你足球草皮，還能夠野餐，而目前因應聖誕節，在店外可看到有聖誕樹的擺設。

▲台北東區 DRUNK CAFE　爛醉咖啡 。（圖／媽媽說一直旅行到底有什麼好玩的 Yumi`s travel escapes提供）

▲店內提供輕食類及飲品，但低消是一人五百元。

▲台北東區 DRUNK CAFE　爛醉咖啡 。（圖／媽媽說一直旅行到底有什麼好玩的 Yumi`s travel escapes提供）

▲繽紛的沙發與植栽搭配著，讓室內用餐氣氛更加浪漫。

DRUNK CAFE　爛醉咖啡
地址：台北市大安區光復南路116巷9號
電話：02-2731-8787（僅餐酒館時段可預約）
時間：11：00-17：00（咖啡館）／18：00-00：00（餐酒館）

關鍵字： DRUNK CAFE　爛醉咖啡 台北咖啡廳 咖啡專題 台北市美食

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