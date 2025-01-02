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台北燈節2／2開跑！高13米「福蛇豆豆」亮相　蛇身會旋轉、噴煙

▲2025台北燈節將於2月2日至16日開跑，主燈今（2日）首度亮相，台北市政府副市長林奕華、策展人劉治良、觀傳局長王秋冬介紹。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025台北燈節主燈模型今（2日）首度亮相，取名為「福蛇豆豆」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

2025台北燈節將於2月2日至16日開跑，主燈「福蛇豆豆」今（2日）首度亮相！實際高度約13公尺、寬10公尺，蛇的眼睛會動，身體會旋轉360度、伴隨煙霧及雷射特效，增添動感和趣味性，開展後放置於中山堂前廣場。

▲2025台北燈節主視覺搶先曝光，圓滾滾的蛇身象徵著順利、圓滿,中山堂廣場。（圖／觀傳局、臺北市中山堂管理所提供）

▲2025台北燈節主燈位於中山堂廣場。（圖／臺北市中山堂管理所提供）

今年台北燈節以「蛇來運轉」為主題，燈區橫跨捷運北門站至西門站，途經中華路一段、中山堂，並擴展至西本願寺設置祈福燈區，一共規劃出四大展區。其中，主燈「福蛇豆豆」模型今首次亮相，策展人劉治良介紹，裝置高約13公尺、寬10公尺，靈動的眼睛以動態展現，蛇身會旋轉360度、伴隨煙霧及雷射特效，顛覆民眾過去對蛇的印象。

▲2025台北燈節將於2月2日至16日開跑，主燈今（2日）首度亮相，台北市政府副市長林奕華、策展人劉治良、觀傳局長王秋冬介紹。（圖／記者彭懷玉攝）

▲觀傳局長王秋冬、策展人劉治良介紹主燈。（圖／記者彭懷玉攝）

劉治良表示，2025屬於蛇年，蛇一生經過多次蛻皮，這一年象徵人的成長和蛻變，今年主燈以繽紛色彩與幾何圖案構建蛇身圖騰，是由塗鴉藝術家祁孟含（阿奈）所設計。祁孟含介紹，彩繪圖案融入西門紅樓、北門以及中山堂，再加上黑膠、滑板等元素，將歷史與潮流相結合，以此向西門町街頭藝術文化致敬。

▲2025台北燈節首場記者會，公布主燈「福蛇豆豆」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲今觀傳局舉辦「2025台北燈節」首場記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

不只如此，跨界音樂旅人林強也為燈組量身打造專屬音樂，注入獨特靈魂。此外，日本天團GLAY的主唱TERU也一同參與燈組設計，帶來故鄉北海道函館的創作，藉此促進日本、台灣的文化交流。

觀傳局長王秋冬指出，去年台北燈節總計湧入574萬人，「2025台北燈節」透過國內外藝術家、在地宮廟、企業品牌、國際友好城市，以及全國花燈競賽好手共同創作的燈組，期待參觀人數能夠超越去年。同時，王秋冬說，1月24日將率先點亮城市光廊，2月2日至16日正式開展。

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