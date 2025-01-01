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全台「3片花海」免費賞！台中3千坪波斯菊1月最美　還有落羽松湖

▲后里環保公園-落雨松森林,后里環保公園花海將持續綻放至春節假期。（圖／台中市政府建設局提供）

▲后里環保公園種植面積1.2公頃（約3630坪）的大波斯菊花海。（圖／台中市政府建設局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

迎接2025年，全台皆有遼闊花海可以準備動身欣賞，台北市就有北投三層崎公園地景藝術，或是搭貓纜到樟樹步道親睹魯冰花，而台中后里環保公園則有1.2公頃廣的大波斯菊花海，在元旦進入最美花期。

▲撒部．噶照量身「循環力量」換上嶄新風貌。（圖／公園處提供）

▲撒部．噶照打造的「循環力量」換上新風貌。（圖／公園處提供）

三層崎花海
北投社三層崎花海坐落在大屯山系下，今年邁向第6年，以「彩色浪花海」為主題，選用薰衣草、四季秋海棠、銀葉菊等6種花卉，在斜坡地形上營造出波浪般花海，目前花海仍在醞釀綻放中，花期從1月17日至3月底。

不只如此，由地景藝術家撒部．噶照量身打造「土地的愛」及「循環力量」造景，以雙邊弧線勾勒出愛心造型，下方設置鞦韆，映襯後方的紅色花海，營造童話般氛圍。

▲樟樹步道魯冰花。（圖／大地處提供）

▲樟樹步道魯冰花。（圖／北市大地處提供）

樟樹步道魯冰花
貓空樟樹步道旁大片「魯冰花海」預計月中最美，滿山遍野的金黃花朵在微風吹拂下搖曳，搭配漸層落羽松，交織成一幅暖色系的冬日樂章。

大地處將於1月18日舉辦「樟樹步道花海起跑活動」，規劃賞花同樂、定向解題、減碳手作及音樂會等活動，讓民眾在踏青賞花的同時，更瞭解貓空樟樹步道的人文歷史。活動全程免費，將於1月2日中午12點至6日中午12點於台北大縱走粉絲團開放網路報名。

▲后里環保公園-落雨松森林,后里環保公園花海將持續綻放至春節假期。（圖／台中市政府建設局提供）

▲后里環保公園花海將持續綻放至春節連假。（圖／台中市政府建設局提供）

台中后里環保公園波斯菊
后里環保公園種植面積1.2公頃（約3630坪）的大波斯菊花海，將從元旦一直延續到春節假期，花海呈現白色、粉紅色及紫紅色等花色，園內還設置應景的藝術裝置。

波斯菊就位於台中市后里區舊社里堤防路旁，走春踏青時可於公園內部環狀步道漫步，或登上花田一旁綠色小山丘俯瞰公園，還有落雨松森林水景，可以一併欣賞。

▲后里環保公園-落雨松森林,后里環保公園花海將持續綻放至春節假期。（圖／台中市政府建設局提供）

▲后里環保公園還有一片落雨松森林。（圖／台中市政府建設局提供）

關鍵字： 賞花旅遊 花海旅遊 北投三層崎公園 三層崎花海 樟樹步道魯冰花 台中后里環保公園波斯菊

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