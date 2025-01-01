筆記！羅PD、金大明的「台南玩樂路線」　飯店、美食、景點一次看

▲羅PD與金大明此次入住友愛街旅館。（圖／翻攝自U.I.J Hotel & Hostel - 友愛街旅館臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

韓國王牌製作人羅PD（本名羅暎錫）日前與《機智醫生生活》演員金大明造訪台南，為自己經營的Youtube頻道「十五夜」拍攝，再掀台南觀光熱潮。台南市政府也整理出此次兩人早訪的景點、美食、下榻飯店清單，想要跟著玩、看這篇就夠。

羅PD與金大明此次選擇入住「U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館」，友愛街旅館不僅是一座設計旅店與青年旅舍的跨界混合旅館，位置位於最方便的中西區，走路去國華街、南美館2館都很方便。

▲林百貨。（圖／台南市政府提供）

▲台南市美術館2館。（圖／記者蔡玟君攝）

他們的足跡也走過台南市美術館2館、神農街、林百貨、友愛市場，每一處都各有特色。如台南市美術館2館建築本身就極具亮點，由日本建築師坂茂設計，其中屋頂結構包含碎形屋頂與玻璃帷幕兩個部分，隨著天光灑入，在館內形成各式各樣的光影變化，讓人著迷；友愛市場白天是傳統市場，晚上則變成在地人最愛的宵夜食堂，半夜肚子餓不妨前往尋找美食。

▲友愛市場深夜食堂。（圖／台南經發局提供）

在造訪台南期間，羅PD和金大明也品嚐了泉波冰淇淋、饕公麻辣燙、赤崁中藥行還有曾獲得亞洲50大最佳酒吧的「TCRC」。TCRC位於新美街內，除了酒吧本身極具特色，也鄰近台南重要宗教廟宇「大天后宮」與「祀典武廟」，祀典武廟更名列台南4大月老廟之一。