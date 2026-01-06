ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
巨型嚕嚕米現身台中！中台灣燈會小年夜開跑　有沉浸式極光泡泡秀

▲2026中台灣元宵燈會主角是姆明。（示意圖／翻攝自大玩台中）

▲2026中台灣元宵燈會主角是姆明。（示意圖／翻攝自大玩台中，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

姆明（舊稱嚕嚕米）粉絲準備衝！2026「中台灣元宵燈會」將於小年夜至元宵節在台中市中央公園登場。今年燈會首度攜手國際知名IP「姆明一族」，推出全台唯一的沉浸式極光燈會，其中必逛60公尺寬，結合極光雷射與泡泡特效的「極光下的姆明谷」IP機械主燈，每半小時展演一次。

▲2026中台灣元宵燈會主角是姆明。（示意圖／翻攝自大玩台中）

▲必逛60公尺寬，結合極光雷射與泡泡特效的「極光下的姆明谷」IP機械主燈，每半小時展演一次。

台中市長盧秀燕表示，芬蘭連續多年獲選為世界最幸福國家，與台中「幸福城市」形象不謀而合，加上今年適逢姆明80周年與農曆馬年，因此以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，取自「Moving on」諧音，象徵在新的一年裡，帶著愛與勇氣持續前行，為幸福加碼。

本屆燈會規劃7大主題展區，其中主燈區「極光下的姆明谷」以全台最大60公尺童話場景，結合首創IP機械動態氣膜、燈光雷射、煙霧與泡泡特效，打造宛如北歐般的夢幻極光秀，每晚6點至10點，每30分鐘展演一場。

▲2026中台灣元宵燈會主角是姆明。（示意圖／翻攝自大玩台中）

▲河畔區「河畔奇航」以巨型姆明划船為主角，搭配水霧與七彩燈光，象徵在愛的陪伴下勇敢逐夢。

河畔區「河畔奇航」以巨型姆明划船為主角，搭配水霧與七彩燈光，象徵在愛的陪伴下勇敢逐夢；森林區「露營時光」重現北歐湖畔星夜與月下露營，打造療癒系微度假氛圍；探險區「驚蟄界」則結合自然、生態與藝術，帶領民眾展開奇幻探索。 

▲2026中台灣元宵燈會主角是姆明。（示意圖／翻攝自大玩台中）

▲▼森林區「露營時光」重現北歐湖畔星夜與月下露營；遊樂區「童趣歡樂谷」規劃大型童話燈組，適合親子同遊。

▲2026中台灣元宵燈會主角是姆明。（示意圖／翻攝自大玩台中）

此外，遊樂區「童趣歡樂谷」規劃大型童話燈組，適合親子同遊；祈福區「幸福祈願村」集結台中多座代表性宮廟，以花燈展現族群共融；生態區「動物夢世界」則傳遞動物保護與永續理念。靈感融合自然、生態、親子互動與祈福意涵，讓民眾邊逛邊賞燈，彷彿走進會呼吸的童話世界。

▲2026中台灣元宵燈會主角是姆明。（示意圖／翻攝自大玩台中）

▲生態區「動物夢世界」則傳遞動物保護與永續理念。

▲2026中台灣元宵燈會主角是姆明。（示意圖／翻攝自大玩台中）

▲探險區「驚蟄界」則結合自然、生態與藝術，帶領民眾展開奇幻探索。

觀旅局也預告多項話題亮點，包括市民廣場21公尺高的巨型姆明裝置，以及全台最大3D裸視螢幕播放姆明動畫，預計成為新年最萌打卡點；燈會期間，也將限量發送結合「自行車之都」意象的姆明小提燈。同時，即日起至燈會開幕前，姆明身影將陸續現身台中各大交通樞紐與景點，營造「全城MOOMIN ON」的幸福氛圍。

▲21公尺巨型姆明,姆明裸視3d動畫。（圖／台中市政府觀光旅遊局提供）

▲▼姆明裸視3D動畫；市民廣場21公尺高的巨型姆明裝置。（圖／台中市政府觀光旅遊局提供）

▲21公尺巨型姆明,姆明裸視3d動畫。（圖／台中市政府觀光旅遊局提供）

2026中台灣元宵燈會
展期：2月15日（小年夜）至3月3日（元宵節），除夕休展。
地點：台中市中央公園。

極光下的姆明谷極光秀
展演時間：期間每日18:00-22:00（最終場21:30），開幕日首場為19:00，每30分鐘展演1場，每場3分鐘。

