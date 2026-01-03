瑞士今年必住5間奢華酒店！露天SPA看壯闊雪山　新觀景台遠眺冰河

▲聖模里茲經典酒店Kulm Hotel St. Moritz。（圖／泰永旅行社提供）

記者蔡玟君／綜合報導

擁有壯闊山景的瑞士，一直是台灣人最喜愛的歐洲國家，深度瑞士旅遊專家「泰永旅行社」就精選出今年當地必住5間酒店，美到讓人屏息的馬特宏峰日出就在酒店前方，或趁著冬季到來，前往最頂級的滑雪重鎮，還能俯瞰湖光山色晨昏變化。

▲Kulm Hotel St. Moritz是見證瑞士滑雪度假興起的旅宿。（圖／泰永旅行社提供）

聖模里茲 Kulm Hotel St. Moritz



「Kulm Hotel St. Moritz」是瑞士的傳奇旅館，至今已有170年歷史，更是見證瑞士冬季旅遊滑雪熱潮興起的經典旅館，也讓聖模里茲成為目前瑞士最貴、最頂級的滑雪重鎮。

酒店共有150間客房與套房，坐擁高海拔地理優勢之便，從館內就可以俯瞰聖模里茲湖晨昏的色彩變化，讓人置身在歷史和自然中；而細緻服務、精緻餐飲，以及舒適的桑拿和SPA設施，都讓旅人能在此享受極致放鬆的度假時光。

▲策馬特Cervo Mountain Resort。（圖／泰永旅行社提供）

▲酒店內的SPA可以欣賞環山風光。（圖／翻攝自Cervo Mountain Resort官網）

策馬特 Cervo Mountain Resort

策馬特同樣是冬季滑雪勝地，而當地高端精品酒店「Cervo Mountain Resort」最特別之處，是必須從纜車站再轉搭一小段電梯才能抵達旅館，高隱蔽性提供旅人奢華的山中私享空間。

旅館共有54間客房與套房，另有7間小木屋，最大亮點是在房內或旅館門口，就可以欣賞清晰且經典的馬特洪峰日出與夕陽；館內的露天浴場更能享受被雪山環抱中於浴池中放鬆的極致體驗。

▲Hotel Le Mirador Resort and Spa。（圖／泰永旅行社提供）

▲酒店泳池就能欣賞絕美湖景。（圖／翻攝自Hotel Le Mirador Resort and Spa臉書專頁）

蒙投 Hotel Le Mirador Resort and Spa

蒙投又稱為蒙特勒，位於日內瓦湖的東岸、阿爾卑斯山山麓處，同樣是瑞士知名度假勝地。位於拉沃葡萄園中的「Hotel Le Mirador Resort and Spa」能俯瞰日內瓦湖的湖光山色，將雄偉的阿爾卑斯山與羅納河谷盡收眼底，以及將梯田葡萄園一覽無遺，更獲得《米其林星鑰飯店》一星鑰認證。

▲▼少女峰Victoria-Jungfrau Grand Hotel and Spa。（圖／翻攝自Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa, Interlaken臉書專頁）

少女峰 Victoria-Jungfrau Grand Hotel and Spa

少女峰地區最經典的奢華酒店，就是位於茵特拉根的「Victoria-Jungfrau Grand Hotel and Spa」，酒店至今已有超過160年歷史，地點就在茵特拉根最熱鬧的主要大街上，酒店前方是大草皮，夏季時能欣賞一個個飛行傘在前方降落，冬季時則有滑冰場、聖誕市集。

酒店於2022年曾進行一次翻新整修，提供旅客全新住宿體驗，館內更擁有瑞士最受好評的泳池與SPA，絕佳的服務與便利的地理位置多重優勢加乘，也獲得《米其林星鑰飯店》二星鑰認證。

▲▼Hotel Schweizerhof Luzern。（圖／翻攝自Hotel Schweizerhof Luzern臉書專頁）

琉森 Schweizerhof Hotel

若只能選一處最能代表瑞士的「湖光山色」風景，「琉森」一定榜上有名，搭乘遊船徜徉在絕美的琉森湖，或前往周邊的皮拉圖斯峰、石丹峰、瑞吉峰來場山中健行，都是必排行程。

「Schweizerhof Hotel」坐落在琉森湖畔第一排，開業百年來接待無數名人；酒店多數客房可眺望琉森湖與群山環繞的壯麗景致，且地理位置方便，出門就是熱鬧的購物大街，前往古城區也很方便。

搶先佈局今年暑假出國熱潮，有「瑞旅教父」之稱的泰永旅行社創辦人楊振發更推出今年暑假瑞士最美15日行程，於7月22日出發，除了包括入住上述所有酒店外，也包括搭乘經典的冰河列車，並獨家前往天使教堂、搭乘布里恩茲・羅特洪鐵道，以及前往有200年歷史的山中秘境「懸崖餐廳」，更能體驗瑞士國慶，每人49萬9000元起。

▲今年新啟用的Schynige Platte空中步道。（圖／飛達旅遊提供，下同）

歐洲鐵路專家「飛達旅遊」也推薦今年到瑞士必玩的新景點，包括鐵力士山全新的觀景平台可以俯瞰冰川和阿爾卑斯山群峰，少女峰也有新的空中步道啟用，能一覽艾格峰、僧侶峰與少女峰的壯麗景觀。

▲旅客可搭乘徐尼格觀景台登山列車前往。（圖／記者蔡玟君攝）

少女峰「Schynige Platte空中步道」

少女峰最經典的復古登山鐵道「徐尼格觀景台登山列車」，則迎來全新開放的「Schynige Platte Skywalk空中步道」，讓旅客能一覽艾格峰、僧侶峰與少女峰，打造新的觀光體驗。

▲明年啟用的Titlis Tower。

鐵力士山2026全新地標「Titlis Tower」

由世界級建築師Herzog & de Meuron設計的「Titlis Tower」將於今年完工。「Titlis Tower」位於海拔3028公尺處，配有電梯直達觀景平台，即使是長輩或孩童也能輕鬆登頂，並從平台俯瞰冰川與阿爾卑斯群峰。旅客可以從琉森搭火車，僅需45分鐘即可抵達鐵力士山登山纜車站。

飛達旅遊也提醒歐洲火車通行證新規定，從今年起，通行證價格將平均調漲約3%，但從去年10月開始，歐鐵通行證的兒童免費規則適用範圍擴大，過去只有「成人持票人」能為隨行兒童申領免費兒童通行證，現在允許青年（滿18未滿28歲）與長者（60歲以上）也能帶小孩免費搭車。