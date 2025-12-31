ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
2026台灣燈會在嘉義　瑪利歐「？磚塊」小提燈3兌換攻略

▲▼嘉義台灣燈會超級瑪利歐小提燈。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義台灣燈會攜手任天堂（Nintendo）打造「超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

2026年台灣燈會在嘉義，嘉義縣政府更攜手國際知名品牌任天堂（Nintendo）打造「超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區，還有「？」磚塊造型的限量小提燈。嘉義縣政府宣布小提燈3種兌換方式，「景點集章」從2026年1月1日早上9點開跑，或透過入住指定旅宿兌換限量小提燈。

▲▼嘉義台灣燈會超級瑪利歐小提燈。（圖／嘉義縣政府提供）

▲「？」磚塊造型的限量小提燈兌換方式公開。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義台灣燈會的超級瑪利歐「？」磚塊造型的限量小提燈公布後備受網友關注，嘉義縣政府為了讓民眾可以提早安排，公布3種兌換方法，包括參加指定旅行社團體行程、參加嘉義官方LINE專屬集章活動，或在指定日期入住指定飯店，都可兌換。

團體旅客

即日起至2026年3月14日為止，參加雄獅旅遊或可樂旅遊指定行程，在行程會由旅行社領隊統一領取發放，每人限定1份，數量有限，換完為止。此方案為團客保留名額，不影響自由行旅客每日限量數量。

▲▼嘉義台灣燈會超級瑪利歐小提燈。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼超級瑪利歐「？」磚塊造型小提燈集章兌換方法。

▲▼嘉義台灣燈會超級瑪利歐小提燈。（圖／嘉義縣政府提供）

自由行旅客

方式1：「慢遊嘉義官方LINE專屬」旅遊集章

嘉義縣政府「慢遊嘉義官方LINE」從2026年1月1日早上9點開始推出旅遊集章活動，民眾加入官方LINE帳號，點選「超級瑪利歐·星燦嘉年華-景點集章贈」集章卡，前往嘉義縣指定景點，透過手機定位集章滿5處，即可於以下時段登記預約限量小提燈，預約額滿為止。

第一波預約：2月11日早上9點至2月16日晚上11點59分，該時段開放3月3日至8日期間之兌換時段，每日限量1800份。
第二波預約：2月25日早上9點至3月2日晚上11點59分，該時段開放3月9日至15日期間之兌換時段，每日限量1800份。
活動現場預約：於燈會期間（3月3日至15日）每日早上9點開放當天可兌換時段，平日限量400份、假日限量1100份。

▲▼嘉義台灣燈會超級瑪利歐小提燈。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼入住指定旅宿也可兌換超級瑪利歐「？」磚塊造型的限量小提燈。

▲▼嘉義台灣燈會超級瑪利歐小提燈。（圖／嘉義縣政府提供）

方式2：特色旅宿贈嘉義縣限定方案

遊客於2026年3月2日至14日期間入住嘉義縣指定合法旅宿，即可於入住時預約兌換限量小提燈，每個LINE帳號依房數或住宿天數，合計兌換上限為3份，預約兌換期間為燈會期間（3月3日至15日），每日限量1800份。

「超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區，將以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往，充滿驚喜與玩心的體驗空間，包含了1座主燈以及4座特色副燈，假日限定的偶裝見面會、遊戲互動區以及品牌商售區，總面積佔地超過2公頃，讓大小朋友都能在這個燈區與喜愛的遊戲角色互動拍照，留下美好的回憶。

關鍵字： 嘉義旅遊 2026台灣燈會 超級瑪利歐 台灣燈會

「東婷CP」合體了！　汪東城.曾沛慈還原造型

