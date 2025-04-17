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新北2瀑布天堂避暑去！滿月圓賞螢季開跑　內洞門票10元只限4天

▲內洞國家森林遊樂區。（圖／記者彭懷玉攝）

▲夏日將至，躲進山林裡享受芬多精最療癒。圖為內洞國家森林遊樂區。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

夏日將至，躲進山林裡享受芬多精最療癒，新北三峽、烏來都有森林遊樂區可以避暑。位於三峽的滿月圓國家森林遊樂區，即日起至6月15日迎來賞螢季，還能穿梭瀑布間感受沁涼。另外，為推廣桂竹筍，內洞國家森林遊樂區本周末和下周末祭出4天入園優惠，優待票僅10元。

▲蚋仔溪,滿月圓國家森林遊樂區滿月圓瀑布,處女瀑布。（圖／新竹林區管理處提供）

▲滿月圓國家森林遊樂區內的滿月圓瀑布、處女瀑布。（圖／林業署新竹分署提供）

滿月圓國家森林遊樂區
距離三峽市區約40分鐘車程的滿月圓國家森林遊樂區，海拔介於300至1700公尺間，因蚋仔溪貫穿園區，造就處女瀑布等滂薄瀑布，又有「瀑布天堂」之稱，到了夏天是絕佳避暑勝地。

一年一度的賞螢季活動從即日起至6月15日開跑，就在園區遊客中心。另也有「達人帶路-火金姑來照路」系列活動，4月26日、27日登場，一人收費500元（含門票、講師費、材料費、園區保險），讓民眾深度認識滿月圓夜間魅力。

▲內洞森林遊樂區,內洞瀑布。（圖／林務局新竹林區管理處提供）

▲內洞森林遊樂區。（圖／林業署新竹分署提供）

內洞國家森林遊樂區
烏來內洞國家森林遊樂區擁有人工柳杉與天然闊葉林，號稱是全台芬多精最充裕的場域，園區規劃出觀瀑步道、賞鳥步道、森林浴步道不同路線，依山傍水的蕨類樂園，也是民眾郊遊、放鬆身心首選。

為推廣烏來在地觀光，林業署新竹分署、烏來區公所將於4月19、20、26、27日一連兩個周末，於遊樂區停車場前舉辦「烏來Ali好-桂竹筍暨農特產品推廣活動」，四天活動期間，內洞國家森林遊樂區配合推出購票優惠，成人只要10元就能進入園區，以假日成人票原價80元來說，一人可省下70元。

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