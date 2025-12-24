ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

王品推公益年菜認購　送千元購物金「再抽北港武德宮金幣」

▲王品推出公益年菜活動　認購送千元購物金「再抽北港武德宮金幣」。（圖／王品提供）

▲王品集團再次攜手「1919食物銀行」，即日起至明年2月22日推出公益年菜認購活動。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團再次攜手「1919食物銀行」，即日起至明年2月22日推出公益年菜認購活動，參與認購除了即享1000元購物金回饋，還可登錄發票參加抽獎，最大獎為北港武德宮的「財虎純金紀念金幣」組合，價值8300元。

王品集團與「1919食物銀行」支持全台弱勢家庭的年夜飯，攜手推出「王品嚴選益起團圓宴」套組，內含XO醬蘿蔔糕、高麗菜豬肉水餃、香菇燉雞湯、桃木燻鴨胸、義式調味烤半雞等5道年菜，認購價999元，即日起到明年2月22日在全台7-11、王品瘋美食購物網都能暖心送愛。

▲王品推出公益年菜活動　認購送千元購物金「再抽北港武德宮金幣」。（圖／王品提供）

▲王品推出公益年菜活動，認購可抽北港武德宮金幣。（圖／王品提供）

王品感謝消費者愛心，在「王品瘋美食購物網」認購此組合，凡買1組就贈1000元購物金，買2組贈2000元，買越多回饋越多。

此外，即日起到明年2月8日期間，只要認購「王品嚴選」公益年菜組合，至「王品瘋美食購物網LINE官方帳號」登錄購買發票，即可參與抽獎，獎項包含武德宮天官賜福龍虎零錢包、好緣手鍊香灰款（香檳金、朱紅各一條）、黑虎聚財拍拍燈、聚寶枕組等多項文創好物，最大獎有機會獲得價值高達8300元的武德宮「財虎純金紀念金幣+木盒」組合。

▲雞湯大叔要捐12萬。（圖／翻攝自Threads／broth.master）

另外，27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀4死11傷。事後火鍋店「雞湯大叔」誠品南西店發布公告，他們21日恢復營業，並承諾要將該日的全數營業額捐贈給此次事件的受害者家屬。雞湯大叔22日也透露，他們一共將捐出12萬7075元。

不少網友都留言表示，「這麼優質的店家要無限回訪支持」、「不愧是我最愛的火鍋店」、「很好吃，以後會多多支持的」、「很好吃的火鍋店，湯還可以試喝，會繼續支持，謝謝你們」、「12萬的業績算不錯唷」、「這不是活該生意好嗎」。

關鍵字： 美食雲 王品 公益年菜

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【花海送別】慘案第5天誠品前仍堆滿花　騎士姊心碎留字：社會病態

推薦閱讀

Krispy Kreme推濃郁系「肉桂甜甜圈」　限時3天買1盒送1盒

Krispy Kreme推濃郁系「肉桂甜甜圈」　限時3天買1盒送1盒

全聯花蓮光復門市12/26恢復營業　祭買1送1、限量1元

全聯花蓮光復門市12/26恢復營業　祭買1送1、限量1元

從餐車起家到開店！龍潭蒜味奶油蝦乾咖哩

從餐車起家到開店！龍潭蒜味奶油蝦乾咖哩

超商新推「哈密瓜菠蘿、爆餡三明治」

超商新推「哈密瓜菠蘿、爆餡三明治」

麵屋一燈插旗三井OUTLET台中港

麵屋一燈插旗三井OUTLET台中港

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

菲律賓皇家航空無預警停飛　觀光署：尚無旅客提出申訴

菲律賓皇家航空無預警停飛　觀光署：尚無旅客提出申訴

王品推出公益年菜活動　認購送千元購物金

王品推出公益年菜活動　認購送千元購物金

彈珠汽水混搭金桔檸檬＆冬瓜茶！

彈珠汽水混搭金桔檸檬＆冬瓜茶！

超商連續5天「買1送1」聖誕加碼優惠懶人包

超商連續5天「買1送1」聖誕加碼優惠懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「姓名中22字任1字」樂園免費爽玩

果然匯台北新光站前店今開幕

三重「阿田油飯」復活回歸

棲蘭及明池山莊預計由六福集團接手

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

飄香萬華一甲子麵線攤！只賣3.5小時

壽司郎首度開賣整支帝王蟹腳

百年台鐵老宿舍變身深夜關東煮！

中壢傳承40年「火燒槓子頭」越嚼越香

100元包下整座森林！日月潭三合院咖啡

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

Krispy Kreme推濃郁系「肉桂甜甜圈」　限時3天買1盒送1盒

全聯花蓮光復門市12/26恢復營業　祭買1送1、限量1元

從餐車起家到開店！龍潭蒜味奶油蝦乾咖哩

超商新推「哈密瓜菠蘿、爆餡三明治」

麵屋一燈插旗三井OUTLET台中港

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

菲律賓皇家航空無預警停飛　觀光署：尚無旅客提出申訴

王品推出公益年菜活動　認購送千元購物金

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366