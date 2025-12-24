王品推公益年菜認購　送千元購物金「再抽北港武德宮金幣」

▲王品集團再次攜手「1919食物銀行」，即日起至明年2月22日推出公益年菜認購活動。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團再次攜手「1919食物銀行」，即日起至明年2月22日推出公益年菜認購活動，參與認購除了即享1000元購物金回饋，還可登錄發票參加抽獎，最大獎為北港武德宮的「財虎純金紀念金幣」組合，價值8300元。

王品集團與「1919食物銀行」支持全台弱勢家庭的年夜飯，攜手推出「王品嚴選益起團圓宴」套組，內含XO醬蘿蔔糕、高麗菜豬肉水餃、香菇燉雞湯、桃木燻鴨胸、義式調味烤半雞等5道年菜，認購價999元，即日起到明年2月22日在全台7-11、王品瘋美食購物網都能暖心送愛。

▲王品推出公益年菜活動，認購可抽北港武德宮金幣。（圖／王品提供）

王品感謝消費者愛心，在「王品瘋美食購物網」認購此組合，凡買1組就贈1000元購物金，買2組贈2000元，買越多回饋越多。

此外，即日起到明年2月8日期間，只要認購「王品嚴選」公益年菜組合，至「王品瘋美食購物網LINE官方帳號」登錄購買發票，即可參與抽獎，獎項包含武德宮天官賜福龍虎零錢包、好緣手鍊香灰款（香檳金、朱紅各一條）、黑虎聚財拍拍燈、聚寶枕組等多項文創好物，最大獎有機會獲得價值高達8300元的武德宮「財虎純金紀念金幣+木盒」組合。

▲雞湯大叔要捐12萬。（圖／翻攝自Threads／broth.master）

另外，27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀4死11傷。事後火鍋店「雞湯大叔」誠品南西店發布公告，他們21日恢復營業，並承諾要將該日的全數營業額捐贈給此次事件的受害者家屬。雞湯大叔22日也透露，他們一共將捐出12萬7075元。

不少網友都留言表示，「這麼優質的店家要無限回訪支持」、「不愧是我最愛的火鍋店」、「很好吃，以後會多多支持的」、「很好吃的火鍋店，湯還可以試喝，會繼續支持，謝謝你們」、「12萬的業績算不錯唷」、「這不是活該生意好嗎」。