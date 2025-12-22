ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
藏壽司與三麗鷗家族再度聯名　15款達摩、御守造型扭蛋12/26登場

▲藏壽司與三麗鷗家族再度聯名　15款達摩、御守造型扭蛋12/26登場。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司與三麗鷗家族再度聯名，15款造型扭蛋12月26日登場。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

迎接2026新年，藏壽司攜手三麗鷗家族推出年度最療癒企劃，從達摩鮮度君吊飾、閃亮和服磁鐵到大頭御守吊飾，共15款限定扭蛋12月26日亮相，將祝福、萌度、收藏感滿載升級，全台門市同步加碼滿額加價購，三麗鷗家族不鏽鋼手提吸管杯和Hello Kitty、酷洛米兩用玩偶頸枕都能帶回家。

▲藏壽司與三麗鷗家族再度聯名　15款達摩、御守造型扭蛋12/26登場。（圖／藏壽司提供）

▲三麗鷗家族角色趴在鮮度君上，內還蘊藏代表美好寓意的各式達摩。（圖／藏壽司提供）

三麗鷗家族化身達摩鮮度君迎新年

時逢年末迎接全新一年，藏壽司將於12月26日以「好運祈福」為核心推出全新三麗鷗家族限定扭蛋系列，以滿滿日系巧思陪伴藏友開啟2026幸運旅程。三麗鷗家族角色趴在鮮度君上，內還蘊藏代表美好寓意的各式達摩，紅色Hello Kitty象徵開運招福；藍色大耳狗喜拿象徵考運亨通；橘色人魚漢頓和紫色酷洛米象徵事業順利與長壽安康；粉色美樂蒂則是幸福美滿，每個角色融入不同的達摩寓意，讓藏友們在轉動扭蛋的瞬間就能收集滿滿祝福。

除了鮮度君吊飾之外，此次更首度推出閃亮磁鐵和御守吊飾，閃亮磁鐵以三麗鷗家族角色穿上日式和服為主題，無論是帶著小熊面具的大耳狗喜拿，還是穿著毛領和服造型的美樂蒂，多款和服造型角色皆萌度爆表；御守吊飾以各角色萌翻可愛的大頭設計，結合日系和風元素，象徵滿滿新年祝福。

▲藏壽司與三麗鷗家族再度聯名　15款達摩、御守造型扭蛋12/26登場。（圖／藏壽司提供）

▲不鏽鋼吸管杯、兩用玩偶頸枕加購周邊商品。（圖／藏壽司提供）

不鏽鋼吸管杯、兩用玩偶頸枕加價購登場

除了美好寓意滿分的三麗鷗家族扭蛋系列之外，藏壽司同步推出期間限定的一系列可愛周邊加價購，活動期間凡單筆消費滿800元，即可以優惠價加購兩款實用萌物，第一波12月26日起以699元即可加購「不鏽鋼手提吸管杯」；第二波1月9日起推出「兩用玩偶頸枕」有Hello Kitty與酷洛米兩款，收納後能變成可愛玩偶擺飾，加購價499元。

12月26日起全台14間指定門市祭出限定滿額贈，只要消費滿1200元並追蹤官方Facebook或Instagram，加入官方LINE好友並綁定會員，完成結帳與領券兌換流程，即可獲得可愛又實用的「束口便當袋」，共有三麗鷗家族、酷洛米與人魚漢頓3款設計。

▲藏壽司與三麗鷗家族再度聯名　15款達摩、御守造型扭蛋12/26登場。（圖／藏壽司提供）

▲大耳狗喜拿大臉造型絨毛迷你提袋（左下）、酷洛米大臉造型絨毛迷你收納包（左上）、酷洛米大臉造型絨毛迷你提袋（右下）、美樂蒂大臉造型絨毛迷你收納包（右上）。

主題店打卡送迷你提袋與收納包

此外，藏壽司更精選「桃園大興西店」、「高雄五福光華店」、「板橋遠科店」、「台北館前店」及「台中惠文路店」，打造成三麗鷗家族限定佈置門市，從迎賓大門、等候區到入座的座席都換上三麗鷗家族主題設計，同時12月26日起，只要到這些店鋪打卡，並於藏壽司官方社群上完成指定條件還可參加抽獎，獎品包含大耳狗喜拿大臉造型絨毛迷你提袋、酷洛米大臉造型絨毛迷你收納包、酷洛米大臉造型絨毛迷你提袋、美樂蒂大臉造型絨毛迷你收納包。

▲藏壽司與三麗鷗家族再度聯名　15款達摩、御守造型扭蛋12/26登場。（圖／藏壽司提供）

▲「酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代」送Sanrio characters盲袋閃卡。（圖／藏壽司提供）

酷洛米聖代送盲袋閃卡

除了周邊，藏壽司還推出三麗鷗家族餐點，首次登場的「酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代」，以紫色酷洛米為主軸，將牛奶霜淇淋、玉米脆片、濃郁布朗尼與莓果果凍層層堆疊淋上藍莓醬，最後放上酷洛米穿上日式和服的插卡，購買聖代更可獲得Sanrio characters盲袋閃卡，限量兩萬份。同步推出的蜜桃果茶則以Hello Kitty與酷洛米兩款限定包裝呈現。限定餐點12月26日起限時販售。

▲壽司郎宣布進駐微風南山。（圖／壽司郎提供）

另外，繼進駐三重CITYLINK後，壽司郎宣布微風南山店即將開幕，這也是繼永春店後，該品牌在台北市信義區的第2家分店，目前正在召募員工。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台分店超過50家，除了繼續往南部發展外，大台北地區也不缺席，繼今日首度插旗三重，進駐新開幕的CITYLINK後，官方粉專也宣布微風南山店即將開幕，強力招募夥伴，正職4萬5000元起（月薪），兼職時薪230元起，周末245元起。

