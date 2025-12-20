避人潮賞101跨年煙火　碧山露營場、圓山風景區視角一覽

▲內湖碧山露營場視角欣賞台北風光。（圖／大地處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

跨年將至，賞台北101煙火是許多人迎新年的首選，北市大地處推薦兩處避開人潮的景點，分別是位於劍潭的圓山風景區，以及內湖的碧山露營場，皆能登高望遠、避開人潮，在大自然中收進璀璨煙火綻放天際之美。

▲圓山風景區坐落於台北市中心北側丘陵，能以制高點之姿賞跨年煙火。



大地處處長吳明聖表示，近年民眾迎接新年的方式日趨多元，除了湧入市中心感受熱鬧氣氛，也有不少人選擇前往視野遼闊、動線單純的景觀據點跨年。位於市區周邊丘陵地帶的碧山露營場與圓山風景區，不僅有助分散人潮，其制高點優勢更讓賞跨年煙火成為一大亮點。

▲▼劍潭的圓山風景區設有多處開闊觀景平台，能眺望圓山飯店、台北101等地標。



圓山風景區坐落於台北市中心北側丘陵，多處開闊觀景平台，可一覽台北盆地與基隆河夜景。今年8月甫完工的「森林方舟」眺望台，更能眺望圓山飯店、台北101等指標地標。大地處指出，當跨年煙火自城市核心綻放，與河岸燈光及高樓夜色交織，呈現都會與自然交融的立體景觀，讓民眾沉浸在濃厚的節慶氛圍中。

▲▼位於內湖山區、地勢較高的碧山露營場，可將台北101跨年煙火輪廓盡收眼底。



森林遊憩科科長吳宜穗表示，位於內湖山區、地勢較高的碧山露營場，可將台北101跨年煙火輪廓盡收眼底。遠方城市燈海與煙火齊放，搭配周邊靜謐的山林與星空，讓民眾在遠離塵囂的大自然中，與親友一同倒數迎新，感受別具風情的跨年體驗。