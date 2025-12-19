出國玩如何挑選合法旅行社　品保協會：「3大保障」不可少

▲出國旅遊旺季將至，品保協會提醒要挑選合法旅行社。（圖／記者劉維榛攝）

記者蔡玟君／綜合報導

寒假與春節旅遊旺季將至，不少民眾規劃出國旅遊，如何挑選安全、可靠的旅行社成為關鍵。交通部觀光署公布最新旅行業營運狀況之際，品保協會也提醒旅客，選擇合法且具備完整履約保障的旅行社，是確保旅遊權益、避免糾紛的重要關鍵。

品保協會表示，選擇旅行社一定要選合法、具履約保障的旅行社，若是不確定，可至品保協會官網查詢所選的旅行社是否符合標準。

品保協會指出，合法旅行社具備三層保障，包括「履約保證保險」、「履約保障」以及品保協會提供的消費者服務與協助機制，讓消費者不會求助無門。

▲今年旅行社的「履約保證保險」已提高金額。（圖／記者周湘芸攝）

「履約保證保險」今年為提升整體旅遊市場穩定性與消費信心，已提高旅行社履約保證保險金額。品保協會指出，會員旅行社履約保證保險最低金額包括「綜合旅行社」至少新台幣8000萬元，「甲種旅行社」至少新台幣1500萬元，「乙種旅行社」至少新台幣800萬元，如發生倒閉時，旅遊消費者的團費損失可以獲得理賠。

而凡是參加品保協會員的旅遊消費者，同時還有新台幣一億元的「代償保障」，弭補履約保險理賠不足時，由品保協會代償。藉此強化旅行社履約能力，降低旅客權益受損風險。

▲發生旅遊糾紛時，可以請品保協會協助。（示意圖／記者李毓康攝）

除制度性保障外，品保協會也持續提供消費者服務與協助機制，當旅遊糾紛發生時，消費者不必單獨面對保險公司處理理賠事宜，品保協會將依規定介入協助，提供必要諮詢與協調，減輕消費者處理程序上的負擔。

根據交通部觀光署公告今年截至12月17日的旅行業營運狀況，共39家旅行社解散、12家遭廢止或撤銷旅行業執照、9家旅行業保證金經扣押或執行、45家自行申報及主管機關副知停業，品保協會也表示，全台近4000家合法經營的旅行社，因公司股東異動或負責人等因素，申請合法解散，屬正常現象。

另有12家旅行社因被處分須補繳保證金未果而被廢止執照，合法旅行社解散或廢止，後續旅遊消費者的權益，可尋求品保協會協助。