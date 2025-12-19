ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

出國玩如何挑選合法旅行社　品保協會：「3大保障」不可少

▲▼ 桃園機場,出國,搭機,出遊。（圖／記者劉維榛攝）

▲出國旅遊旺季將至，品保協會提醒要挑選合法旅行社。（圖／記者劉維榛攝）

記者蔡玟君／綜合報導

寒假與春節旅遊旺季將至，不少民眾規劃出國旅遊，如何挑選安全、可靠的旅行社成為關鍵。交通部觀光署公布最新旅行業營運狀況之際，品保協會也提醒旅客，選擇合法且具備完整履約保障的旅行社，是確保旅遊權益、避免糾紛的重要關鍵。

品保協會表示，選擇旅行社一定要選合法、具履約保障的旅行社，若是不確定，可至品保協會官網查詢所選的旅行社是否符合標準。

品保協會指出，合法旅行社具備三層保障，包括「履約保證保險」、「履約保障」以及品保協會提供的消費者服務與協助機制，讓消費者不會求助無門。

▲▼機場,出國,旅遊,出境,桃園機場,觀光,旅行團,自由行,出國旅遊。（圖／記者周湘芸攝）

▲今年旅行社的「履約保證保險」已提高金額。（圖／記者周湘芸攝）

「履約保證保險」今年為提升整體旅遊市場穩定性與消費信心，已提高旅行社履約保證保險金額。品保協會指出，會員旅行社履約保證保險最低金額包括「綜合旅行社」至少新台幣8000萬元，「甲種旅行社」至少新台幣1500萬元，「乙種旅行社」至少新台幣800萬元，如發生倒閉時，旅遊消費者的團費損失可以獲得理賠。

而凡是參加品保協會員的旅遊消費者，同時還有新台幣一億元的「代償保障」，弭補履約保險理賠不足時，由品保協會代償。藉此強化旅行社履約能力，降低旅客權益受損風險。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,行李托運,武漢肺炎,新冠肺炎,機票劃位。（圖／記者李毓康攝）

▲發生旅遊糾紛時，可以請品保協會協助。（示意圖／記者李毓康攝）

除制度性保障外，品保協會也持續提供消費者服務與協助機制，當旅遊糾紛發生時，消費者不必單獨面對保險公司處理理賠事宜，品保協會將依規定介入協助，提供必要諮詢與協調，減輕消費者處理程序上的負擔。

根據交通部觀光署公告今年截至12月17日的旅行業營運狀況，共39家旅行社解散、12家遭廢止或撤銷旅行業執照、9家旅行業保證金經扣押或執行、45家自行申報及主管機關副知停業，品保協會也表示，全台近4000家合法經營的旅行社，因公司股東異動或負責人等因素，申請合法解散，屬正常現象。

另有12家旅行社因被處分須補繳保證金未果而被廢止執照，合法旅行社解散或廢止，後續旅遊消費者的權益，可尋求品保協會協助。

關鍵字： 出國旅遊 品保協會

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【招魂擲筊10次未果】23歲女清潔員遭酒駕撞亡　葬儀業者：冤死怨氣重

推薦閱讀

高雄貨櫃藝術節「沈浸式耍廢」　貨櫃變相機美景盡收

高雄貨櫃藝術節「沈浸式耍廢」　貨櫃變相機美景盡收

全球首座「楓之谷樂園」明年首爾開幕

全球首座「楓之谷樂園」明年首爾開幕

京都感點滿！永和「日式榻榻米」茶屋

京都感點滿！永和「日式榻榻米」茶屋

品保：挑選合法旅行社必備3大保障

品保：挑選合法旅行社必備3大保障

朵頤重回新莊「自助吧供應近60種品項」

朵頤重回新莊「自助吧供應近60種品項」

釜山超值飯店！雙人房2000有找含早餐

釜山超值飯店！雙人房2000有找含早餐

基隆港今年郵輪旅客人次創新高　較疫前高峰增3.59%、明年估續增

基隆港今年郵輪旅客人次創新高　較疫前高峰增3.59%、明年估續增

台南龜丹溫泉體驗泡湯+瑜伽超紓壓

台南龜丹溫泉體驗泡湯+瑜伽超紓壓

高雄LaLaport明年開幕

高雄LaLaport明年開幕

7種肉品＋蝦仁花枝滑吃到飽「400有找」

7種肉品＋蝦仁花枝滑吃到飽「400有找」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

快閃店限時2天「生甜甜圈買3送1」　富士山生泡芙搶先開賣

秘境美術館藏身苗栗　參觀需預約

果然匯台北新光站前店12/23開幕

高雄LaLaport明年開幕

台北「看飛機起降」首選！免預約免門票

台南人氣甜點店「克林姆之屋」宣布歇業

板橋佛心排餐300元起爽嗑海鮮自助吧

六本松壽喜吃到飽燒進駐信義A19

7種肉品＋蝦仁花枝滑吃到飽「400有找」

只開放十席！隱身五星酒店本格派鐵板燒

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

高雄貨櫃藝術節「沈浸式耍廢」　貨櫃變相機美景盡收

全球首座「楓之谷樂園」明年首爾開幕

京都感點滿！永和「日式榻榻米」茶屋

品保：挑選合法旅行社必備3大保障

朵頤重回新莊「自助吧供應近60種品項」

釜山超值飯店！雙人房2000有找含早餐

基隆港今年郵輪旅客人次創新高　較疫前高峰增3.59%、明年估續增

台南龜丹溫泉體驗泡湯+瑜伽超紓壓

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366