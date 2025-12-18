六本松壽喜燒進駐信義A19　明天試營運「吃到飽759元起」

▲六本松壽喜燒吃到飽進駐信義A19。（圖／筑員屋提供）

記者黃士原／台北報導

日本知名連鎖居酒屋「筑前屋」去年底跨海來台拓點，在台北市信義區開設的首家旗艦店已熄燈，不過位於信義A19的原址由同集團的新品牌「六本松」進駐，759元起可享壽喜燒、涮涮鍋吃到飽，明天起至12月25日試營運。

▲關西風壽喜燒，使用和牛牛油爆香，撒上日本三溫糖，再將和牛肉片微煎烤。（圖／筑員屋提供）

六本松與筑前屋同屬於日本筑員屋集團，主打壽喜燒吃到飽，同時還能吃到關東、關西兩種風味。關西風使用和牛牛油爆香，撒上日本三溫糖，再將和牛肉片微煎烤，最後加入日本師傅特製的壽喜燒醬汁。享用完關西風味後，可加入壽喜燒醬汁後，將時令蔬菜下鍋，以涮煮方式體驗關東風味。

除了壽喜燒，六本松同時也提供涮涮鍋，有昆布柴魚、麻辣高湯及福岡豚骨摩滋鍋等湯底可選擇。

▲壽喜燒、摩滋鍋鴛鴦鍋。（圖／筑員屋提供）

▲自助吧蔬菜可無限取用。（圖／筑員屋提供）

菜單部分，除了晚餐及假日限定的SRF極黑和牛，還有美國choice極嫩肩肉、美國choice特級胸腹、美國choice特級板腱、紐西蘭Prime Steer極嫩肩肉等12種肉品可以吃到飽，同時還有自助吧無限供應飲品、甜點、蔬菜。平日午餐每人759元+10%，平日晚餐及假日全時段859元+10%。

六本松明日起至12月25日試營運，這期間入店用餐即贈頂級A5和牛，或可更換為嚴選黑毛豬肉片。

▲「青花驕」12月也有2家新分店開幕。（圖／王品提供）

另外，王品集團年末展店馬不停蹄，12月有4個鍋物品牌、共7店開張，「石二鍋」南崁特力屋店和「聚」員林中山店已接連開幕，「青花驕」新店民權店12月21日煥新亮相，12月22日進駐新光三越信義A11館5樓，為信義區增添一處椒香麻辣新據點。12月21日至明年4月底，憑「青花驕」社群指定畫面，到新店民權、台北信義A11和板橋縣民大道店消費滿千，享人氣好禮多肉排骨酥、椒麻口水雞、特色綜合丸三選一。

▲「和牛涮」將在年底前一口氣新開3家店。（圖／王品提供）

「和牛涮」12月積極拓點搶年末聚餐商機，除12月23日開張的新店民權店，12月29日台南仁德家樂福店、台中文心五權西店也雙雙點亮招牌，品牌總店數擴張至16間。歡慶新店開幕，品牌官方LINE好友領券並內用768元（含）以上套餐，招待日本A5和牛1份。