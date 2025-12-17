ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
手搖飲周三限定優惠　翰林茶館、CoCo買1送1

▲▼翰林茶館。（圖／翰林茶館提供）

▲手搖飲周三限定優惠包。（圖／翰林茶館提供）

記者蕭筠／台北報導

周三飲料好康來了，4家手搖飲祭出限時優惠，翰林茶館、CoCo享指定飲品買1送1，TEA TOP則推A+B+C組合特價99元，一次就能喝到2杯飲料，其中1杯還能加料。

▲▼CoCo百香雙響炮。（圖／CoCo提供）

▲CoCo百香雙響炮今天買1送1。（圖／CoCo提供）

●翰林茶館
翰林茶館（含翰林茶棧）今天「5款純茶買1送1」，品項包括香檳紅茶、翰林綠茶、清香烏龍、碳燒鐵觀音、翡翠綠茶，限大杯同品項。上午11點開跑，晚上8點結束。

●CoCo
CoCo今日祭出「百香雙響炮買1送1」，開放糖度、冰量任選，須在線上平台領券後，再使用都可訂線上或官方LINE點餐，每人可領2張（共4杯飲料），各門市售完為止。

●TEA TOP第一味
TEA TOP今日推「A+B+C特價99元」，A區有奶香金萱、高山青、日月潭紅，B區有荔枝桂花茉、紅茶鮮奶、108 焙烏龍奶茶，C區有焙香粉角、粉粿、珍珠，提醒配料限加1杯飲品，每人限購2組，飲品皆為大杯。

●日出茶太
日出茶太今日祭出「純茶買2送1」，購買2杯大杯無糖純茶即送玉露春芽1杯，無糖純茶系列包括日曜紅茶、春摘翡翠、東方美人、極上烤茶、烏龍茶王、玉露春芽、金萱茶后，每人限購2組，含贈送飲品共6杯。優惠限上午11時至晚上8時。

 【你可能也想看】

►肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場
►12月速食新品懶人包　摩斯開賣貝果堡、漢堡王推3款勁濃起士點心 
►麥當勞12/10開賣「巧克力三角派」　還有全新咖哩雞塊、漢堡

關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 買1送1

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

