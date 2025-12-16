ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
關西仙草花秘境滿開！下周前最美　波斯菊、向日葵一起賞

▲新竹關西鎮仙草加工廠旁，今年種植逾1公頃（3025坪）的仙草與波斯菊花田、向日葵，12/16花況滿開,仙草花。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新竹關西鎮仙草加工廠旁，仙草花已密密麻麻盛開，至下周前最美。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新竹報導

全台仙草花進入花況巔峰期，位於新竹關西鎮仙草加工廠旁，今年種植逾1公頃（3025坪）的仙草與波斯菊花田、向日葵，關西鎮公所表示，目前已全數滿開，至下周前最美；雖說12月28日花季結束，但接下來顏色會逐漸加深、變黑，想賞花的民眾動作要快。

▲新竹關西鎮仙草加工廠旁，今年種植逾1公頃（3025坪）的仙草與波斯菊花田、向日葵，12/16花況滿開,仙草花。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼仙草加工廠旁的整片仙草花，為桃園二號品種，面積達4300平方公尺（1300坪）。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新竹關西鎮仙草加工廠旁，今年種植逾1公頃（3025坪）的仙草與波斯菊花田、向日葵，12/16花況滿開,仙草花。（圖／記者彭懷玉攝）

「2025關西仙草節」已於12月6日登場，並延長至12月28日，花期約三周，其中位於仙草加工廠旁的整片仙草花，為桃園二號品種，面積達4300平方公尺（1300坪）；而波斯菊、向日葵共有6500平方公尺（1966坪），Google定位高橋草莓園即可找到。

▲新竹關西鎮仙草加工廠旁，今年種植逾1公頃（3025坪）的仙草與波斯菊花田、向日葵，12/16花況滿開,仙草花。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼向日葵、波斯菊花田營造出秋冬不同色彩。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新竹關西鎮仙草加工廠旁，今年種植逾1公頃（3025坪）的仙草與波斯菊花田、向日葵，12/16花況滿開,仙草花。（圖／記者彭懷玉攝）

本屆仙草節以「童趣鄉野」為主軸，並首度設置兩大主題裝置藝術。其中，〈風吹花動〉以風車結合花田意象，微風拂過，風車與花朵成片搖曳，彷彿流動的紫色花浪；〈時光角落〉位於花田中央，以木質課桌椅與積木構成，營造出懷舊又充滿童趣的場景，如同把小時候的教室搬進田野。

▲新竹關西鎮仙草加工廠旁，今年種植逾1公頃（3025坪）的仙草與波斯菊花田、向日葵，12/16花況滿開,仙草花。（圖／記者彭懷玉攝）

▲〈風吹花動〉以風車結合花田意象，微風拂過，風車與花朵成片搖曳。（圖／記者彭懷玉攝）

仙草花每年11月底盛開時，滿版的粉紫色調如夢似幻，尤其在陽光普照的晴天，呈現出如同南法薰衣草田的絕美風光，又被譽為「台版普羅旺斯」而爆紅。關西鎮公所指出，周末人潮眾多、遊覽車也多，但尚未耳聞停車亂象，也呼籲民眾愛護花田；民眾可以沿著小徑走入花間，但切勿採摘花朵或留下垃圾，讓美景以自然姿態延續下去。

