ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

壽司郎三重CITYLINK店12/20開幕　前7天極上鮪魚大腹特價40元

▲壽司郎極上鮪魚大腹。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎極上鮪魚大腹。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

新北三重地區也有壽司郎，將於12月20日進駐三重CITYLINK，開幕前7天極上鮪魚大腹特價40元，12月27日至明年1月2日，生鮭魚1貫、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋都只要30元，同時12月26日前消費滿額，結帳時出示FB按讚畫面，1個讚可折價40元，2個折80元。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台分店超過50家，除了繼續往南部發展外，大台北地區也不缺席，12月20日首度插旗三重，進駐新開幕的CITYLINK，同時祭出多項優惠，12月20日至12月26日極上鮪魚大腹特價40元，12月27日至明年1月2日，生鮭魚1貫、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋都只要30元。

此外，12月20日起在結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費滿300元以上，即贈三重CITYLINK店限定資料夾1個。12月26日之前，於結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費每滿300元以上，出示一個讚可折價40元，600元出示兩個讚可折價80元。單筆滿300元同時還能獲贈壽司郎折價券小卡1張，使用時間為12月27日至明年1月30日。

▲燒肉LIKE提供一個人也能輕鬆享用燒肉服務。（圖／燒肉LIKE提供）

除了壽司郎，三重CITYLINK也引進多家美食餐廳，包括一個人也能享用的燒肉LIKE、適合家庭聚餐的大戶屋 、銀座杏子日式豬排、CoCo 壱番屋、樂麵屋、瓦城、北村豆腐家、英格莉莉、31冰淇淋及21 PLUS。其中燒肉LIKE可滿足所有想一個人吃燒肉的消費者，有專屬個人烤爐座位設計，隨時上門一人用餐無負擔，而且入座後可以使用手機點餐，3分鐘後餐點即上桌，方便即時享受美味。

▲台灣藏壽司首賣「松葉蟹年節禮盒」，今日起開放預購。（圖／記者黃士原攝）

另外，迎接即將到來的農曆春節，台灣藏壽司要讓消費者感受日本新年風情，首度推出「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，有1公斤、2公斤裝可選擇，合計限量2500盒，今日起開放線上預購，同時加碼9折優惠。

這次藏壽司首賣的御節料理「嚴選豪華松葉蟹」，是熟凍海鮮商品，每一隻蟹腳蟹肉飽滿厚實。業者也推薦最佳三吃，第一吃快速涮燙，最能激發出松葉蟹本身的鮮甜味；第二吃搭配蔬菜等食材煮火鍋，鍋物馬上升級；第三吃日式雜炊，用火鍋剩餘湯頭，加入白飯和雞蛋煮成粥品，為圍爐完美收尾。

關鍵字： 美食雲 壽司郎 三重CITYLINK

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

「EXO見面會前5小時缺席」 張藝興發文道歉：已回北京

推薦閱讀

壽司郎三重CITYLINK店12/20開幕

壽司郎三重CITYLINK店12/20開幕

「蒲燒鰻魚飯」在家就能快速吃！全聯引進日本400年人氣品牌

「蒲燒鰻魚飯」在家就能快速吃！全聯引進日本400年人氣品牌

昔日軍方戰備重地變身罐頭觀光工廠！

昔日軍方戰備重地變身罐頭觀光工廠！

康青龍推冬季新品「焙芽Q奶系列」　限時第2杯半價、送加料券

康青龍推冬季新品「焙芽Q奶系列」　限時第2杯半價、送加料券

基隆-石垣島渡輪7房型定價出爐　單程最便宜2800元

基隆-石垣島渡輪7房型定價出爐　單程最便宜2800元

雪中泡湯！日本6處溫泉名所玩法懶人包

雪中泡湯！日本6處溫泉名所玩法懶人包

宜蘭太平山明年3月起局部休園2個月

宜蘭太平山明年3月起局部休園2個月

國旅飯店一口價999元起周五開搶

國旅飯店一口價999元起周五開搶

「牯嶺街創新書市」300攤集結　限時2天封街開張

「牯嶺街創新書市」300攤集結　限時2天封街開張

陳耀訓春節蛋黃酥「開賣30分鐘才完售」　

陳耀訓春節蛋黃酥「開賣30分鐘才完售」　

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

板橋佛心排餐300元起爽嗑海鮮自助吧

台中過浪漫耶誕！5路線搭車就到

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

手搖飲聯名京都潮牌「SOU・SOU」推4款周邊　飲品限時買1送1

剁刀聲不斷人潮滿到巷口！永和超搶手燒臘

陳耀訓春節蛋黃酥「開賣30分鐘才完售」　

鶴茶樓「酪梨大王系列」推2新配料、5款飲品　限時1天第2杯半價

西門町最新綠洲飯店開幕　1晚800元起

日本新奢華遊輪「飛鳥 III」開箱

熱門行程

最新新聞更多

壽司郎三重CITYLINK店12/20開幕

「蒲燒鰻魚飯」在家就能快速吃！全聯引進日本400年人氣品牌

昔日軍方戰備重地變身罐頭觀光工廠！

康青龍推冬季新品「焙芽Q奶系列」　限時第2杯半價、送加料券

基隆-石垣島渡輪7房型定價出爐　單程最便宜2800元

雪中泡湯！日本6處溫泉名所玩法懶人包

宜蘭太平山明年3月起局部休園2個月

國旅飯店一口價999元起周五開搶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366