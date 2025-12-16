壽司郎三重CITYLINK店12/20開幕　前7天極上鮪魚大腹特價40元

▲壽司郎極上鮪魚大腹。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

新北三重地區也有壽司郎，將於12月20日進駐三重CITYLINK，開幕前7天極上鮪魚大腹特價40元，12月27日至明年1月2日，生鮭魚1貫、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋都只要30元，同時12月26日前消費滿額，結帳時出示FB按讚畫面，1個讚可折價40元，2個折80元。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台分店超過50家，除了繼續往南部發展外，大台北地區也不缺席，12月20日首度插旗三重，進駐新開幕的CITYLINK，同時祭出多項優惠，12月20日至12月26日極上鮪魚大腹特價40元，12月27日至明年1月2日，生鮭魚1貫、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋都只要30元。

此外，12月20日起在結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費滿300元以上，即贈三重CITYLINK店限定資料夾1個。12月26日之前，於結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費每滿300元以上，出示一個讚可折價40元，600元出示兩個讚可折價80元。單筆滿300元同時還能獲贈壽司郎折價券小卡1張，使用時間為12月27日至明年1月30日。

▲燒肉LIKE提供一個人也能輕鬆享用燒肉服務。（圖／燒肉LIKE提供）

除了壽司郎，三重CITYLINK也引進多家美食餐廳，包括一個人也能享用的燒肉LIKE、適合家庭聚餐的大戶屋 、銀座杏子日式豬排、CoCo 壱番屋、樂麵屋、瓦城、北村豆腐家、英格莉莉、31冰淇淋及21 PLUS。其中燒肉LIKE可滿足所有想一個人吃燒肉的消費者，有專屬個人烤爐座位設計，隨時上門一人用餐無負擔，而且入座後可以使用手機點餐，3分鐘後餐點即上桌，方便即時享受美味。

▲台灣藏壽司首賣「松葉蟹年節禮盒」，今日起開放預購。（圖／記者黃士原攝）

另外，迎接即將到來的農曆春節，台灣藏壽司要讓消費者感受日本新年風情，首度推出「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，有1公斤、2公斤裝可選擇，合計限量2500盒，今日起開放線上預購，同時加碼9折優惠。

這次藏壽司首賣的御節料理「嚴選豪華松葉蟹」，是熟凍海鮮商品，每一隻蟹腳蟹肉飽滿厚實。業者也推薦最佳三吃，第一吃快速涮燙，最能激發出松葉蟹本身的鮮甜味；第二吃搭配蔬菜等食材煮火鍋，鍋物馬上升級；第三吃日式雜炊，用火鍋剩餘湯頭，加入白飯和雞蛋煮成粥品，為圍爐完美收尾。