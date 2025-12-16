ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
康青龍推冬季新品「焙芽Q奶系列」　限時第2杯半價、送加料券

▲▼康青龍開賣冬季新品「焙芽Q奶系列」 。（圖／康青龍提供）

▲康青龍開賣冬季新品「焙芽Q奶系列」。（圖／康青龍提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「康青龍」冬季新品「焙芽Q奶系列」來了，嚴選重焙鐵觀音為基底搭配焙芽、小Q珍珠推出4款限定飲品，12月18日上市，再祭出第2杯折20元、第2杯半價與送加料券等3波優惠。

▲▼康青龍開賣冬季新品「焙芽Q奶系列」 。（圖／康青龍提供）

▲▼焙芽Q奶（上）、焙芽Q鮮奶茶（下）。

▲▼康青龍開賣冬季新品「焙芽Q奶系列」 。（圖／康青龍提供）

康青龍「焙芽Q奶系列」主打「焙芽Q奶」，在鐵觀音奶茶加入焙芽、小Q珍珠，售價50元起；「焙芽Q鮮奶茶」則以鐵觀音鮮奶茶為基底，售價60元起，另有焙芽奶茶、焙芽鮮奶茶選擇，售價45元起；新配料「小Q珍珠」則開放5元加料。

新品上市，康青龍再祭3波優惠。12月18日起至12月29日於龍來訂購買任一新品即享「第2杯現折20元」；12月24日穿著或配戴聖誕元素（如紅色、綠色衣物或聖誕樹、聖誕老人、耶誕帽飾品等）至全台門市購買新品可享「同品項第2杯半價」；12月30日至明年1月18日於龍來訂購買任一新品系列即送「小Q加料券」1張。

▲▼鶴茶樓今年冬天以「酪梨」做為主角推出全新「酪梨大王系列」。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓今年冬天推出全新「酪梨大王系列」。（圖／鶴茶樓提供）

另外，鶴茶樓今年冬天則推出全新「酪梨大王系列」，獨創2款新配料，其中「酪梨凍」保留濃郁奶香、青草香，「酪梨珍珠」則把酪梨壓縮成一粒粒粉圓，開放全飲品加料，加價15元。

業者同步推出5款酪梨飲品，「酪吉酪梨」以酪梨牛奶冰沙為基底，搭配酪梨凍、酪梨珍珠，售價90元，還有「酪梨凍蕎麥那堤（售價75元起）」、「酪梨珍珠鶴頂那堤（售價70元起）」、「酪梨凍鶴頂那堤（售價70元起）」，以及無咖啡因「酪梨珍珠蕎麥那堤（售價75元起）」。

鶴茶樓酪梨大王系列12月17日正式上市，開賣當天任選第2杯半價優惠，每人限購2組，以價低者為優惠品項。

【電鍋也能做黑糖糕！】材料攪拌進鍋蒸熟就完成

