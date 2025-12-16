宜蘭太平山明年3月起局部休園2個月　僅開放至鳩之澤溫泉區

▲宜蘭太平山。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

記者蔡玟君／綜合報導

林業及自然保育署宜蘭分署宣布，宜蘭太平山國家森林遊樂區為了進行道路路基復建工程，恢復雙線通行，將從明年3月3日起至4月30日為止局部休園2個月，僅開放至鳩之澤溫泉區，而每日開園調整為上午8時，入園門票及停車費調為原收費5折，國光客運僅行駛至鳩之澤。

林保署宜蘭分署表示，宜蘭太平山國家森林遊樂區內宜專一線7K處，今年4月30日因豪雨發生路基嚴重流失近30公尺之深度，林業及自然保育署宜蘭分署旋即投入搶修，並規劃二階段因應措施。

第一階段搶通已於5月完成，為提升道路安全，宜蘭分署與專業團隊及專家學者共同合作完成第二階段路基復建工程設計，預計明年啟動實質工程，以完成恢復雙線通行為目標，期間自3月3日至4月30日因施作鋼軌微型樁，該路段需全面封閉，因此太平山局部休園約2個月。

▲鳩之澤溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

宜專一線7K是位於太平山入口售票站及鳩之澤溫泉區過後之路段，因明年進行該路段路基復建工程，預計工期約一年，前期的3月3日至4月30日因崩塌路段需施作鋼軌微型樁，大型機具長駐現地，考量施工安全之周轉空間及時間，因此，該期間太平山園區將局部休園，僅開放至鳩之澤溫泉區；而中間、白嶺、見晴、太平山莊、蹦蹦車、翠峰湖等據點及其周邊步道等，皆暫時封閉。

