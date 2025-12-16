TEA TOP推「聖誕老狗狗系列」茶飲　限定18門市只賣3天

▲TEA TOP第一味推出期間限定「聖誕老狗狗」系列飲品。（圖／TEA TOP第一味提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接聖誕節， TEA TOP第一味推出期間限定「聖誕老狗狗」系列，選用金萱茶做為基底搭配草莓果粒製成2款飲品，12月24日至26日全台僅限18門市販售。

▲2款飲品皆是以金萱茶為基底搭配草莓果粒。

「聖誕老狗狗」2款飲品皆以金萱為基底，「爆莓狗汁」以莓果搭配椰果，中部售價80元、北部售價85元；「爆莓快樂水」則在草莓金萱茶中加入奶香，中部售價85元、北部售價90元。活動期間購買任2杯聖誕飲品即送聖誕老狗狗貼紙1張，送完為止。

聖誕老狗狗系列限18間門市販售，包括基隆廟口店、西門町概念店、淡水捷運店、羅東北成店、西大遠百店、中壢中美店、竹南新生店、台中逢甲店、鹿港鹿和店、松柏嶺店、民雄建國店、斗南中山店、新營民治店、小港大鵬店、屏東廣東店、台中熱河店、台中站前店、鹿港復興店。

▲大茗推出2款草莓新品。（圖／大茗提供）

冬天進入草莓季，大茗近日推出2款草莓新品，「草莓優格飲」以滑順優格為基底融合酸甜草莓果醬，「翡翠莓香」則是草莓奶蓋與翡翠拿鐵的組合，北部售價95元、中南部88元；還有全新草莓奶蓋，開放全飲品加料，北部售價35元、中南部30元。