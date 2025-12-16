ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「東方聖誕節市集」集結60家話題餐飲　12/19快閃圓山花博

▲東方聖誕節12/19快閃圓山花博。（圖／有趣市集提供）

▲東方聖誕節12月19日快閃圓山花博。（圖／有趣市集提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

有趣市集主辦的「東方聖誕節」將於12月19日至12月21日在圓山花博花海廣場登場，融合西方聖誕節的浪漫氛圍與東方熱鬧的節慶精神，匯聚逾60家全台人氣創意餐飲及文創品牌，提供各式各樣的限定餐點。

12月19日登場的「東方聖誕節」，透過東西方節慶元素的創新詮釋，將台灣熟悉的年節意象轉化為符合新世代風格的節慶氛圍，現場不僅有琳瑯滿目的限定餐點，還設有大型主題裝置供民眾拍照留念，以及東方紅燈籠與西方聖誕樹交織的視覺體驗，塑造出屬於台灣的聖誕文化。

▲東方聖誕節12/19快閃圓山花博。（圖／有趣市集提供）

▲「樹巢」是連葷食者都愛的超人氣環島餐車，這次帶來限定餐點「梅好聖誕生煎包」。

現場超過60家的人氣創意餐飲中，「樹巢」是連葷食者都愛的超人氣環島餐車，這次帶來限定餐點「梅好聖誕生煎包」，以法國進口天然色粉揉製艷紅麵皮，內餡包進完美比例的手炒陳年客家梅乾菜與植物肉，煎至底部焦香酥脆。「起家厝早午餐」特別推出「沙茶手打牛肉堡」，將經典沙茶的厚香深韻融入美式漢堡語彙。

▲東方聖誕節12/19快閃圓山花博。（圖／有趣市集提供）

▲「GINO PIZZA X 君諾食品」則是提供「牛肚披薩包」。

「GINO PIZZA X 君諾食品」則是提供「牛肚披薩包」，以長時間慢火熬煮的義式經典燉牛肚為主角，番茄的酸甜與香料的暖香滲入牛肚，風味濃郁飽滿、口感柔軟帶彈性，搭配發酵15小時以上、外層微焦且香氣四溢的披薩包。「頭家嬤煙燻BBQ」帶來跨文化的溫暖之作「阿嬤的煙燻平鐵牛滷肉飯」，經典台式滷肉飯以豬油、醬油、香料慢火熬煮收至濃郁，並選用整塊的美國平鐵牛（牛肩胛）低溫煙燻12小時使其肉質軟嫩，切片後豪邁鋪於滷肉飯上，帶來既熟悉又新鮮的驚喜。

▲東方聖誕節12/19快閃圓山花博。（圖／有趣市集提供）

▲「星忱甜點」的限定餐點是「茶風土可麗露」。

「星忱甜點」的限定餐點是「茶風土可麗露」，以台灣茶為靈感，融入經典可麗露，推出文山包種、木柵鐵觀音、台東鹿野紅烏龍與伯爵茶4種風味。同場加映榮獲法國潘納朵尼大賽中獲得第2名肯定的經典法式烘焙「潘納朵尼」，以天然酵母長時間發酵，細心投入3天工序製作，風味純淨、口感柔和。

▲VG the Seafood Bar Taipei－蒜味香草豪華海鮮鍋。（圖／有趣市集提供）

▲「VG the Seafood Bar Taipei」帶來「蒜味香草豪華海鮮鍋」。

「巴巴餐車by三巴漢堡」則是為活動特別打造「香菜麻婆豆腐牛肉堡」，以東方香辣開胃的風味作為靈感核心，厚實多汁的牛肉漢堡排搭佐麻婆豆腐的椒麻辣香，再點綴清爽提味的香菜，東西兩方經典元素趣味交會。「VG the Seafood Bar Taipei」致力突破大眾對於海鮮料理手法單一的刻板印象，為此次活動限定推出的「蒜味香草豪華海鮮鍋」，以大量蒜頭與香草慢熬高湯作為基底，放入多種新鮮直送的生猛海鮮，湯頭濃郁、香氣飽滿。

▲2025東興圳光藝節即日起至1月4日亮燈。（圖／主辦方提供）

另外，新竹竹北最美耶誕燈節來了！第五屆「東興圳光藝節」即日起至1月4日亮燈，以童謠〈一閃一閃亮晶晶〉為策展主題，延續「藝術融合自然」的核心精神。藝術家以光為語言，結合水域、風、植物等自然元素，創作出11組光藝術作品，有的如呼吸般律動，有的宛若星光閃爍，引領民眾漫步圳畔時，在日常風景中重新看見被忽略的美好。

▲沃手工作《光穗》以稻穗為意象，回應土地變遷與在地鹿場的歷史記憶。（圖／主辦方提供）

展出作品中，林書瑜的《水月銀灣》以大大小小的光球鋪陳於水面，交織出宛如銀河流動的光帶；澳門藝術家高德亮的《微風》運用雷射光掃描植栽切面，隨著風、水與植物的介入，光影不斷變化，營造出虛實交錯、如夢似幻的場景。周柏慶與何昆瀚的《綻放的聲音》則透過共振裝置讓金屬發聲，使聲音如花朵般在河岸綻放，為光景注入聽覺層次。

關鍵字： 美食雲 東方聖誕節 圓山花博

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

John Cena結束選手生涯！　23年WWE摔角傳奇正式退役

推薦閱讀

宜蘭太平山明年3月起局部休園2個月

宜蘭太平山明年3月起局部休園2個月

國旅飯店一口價999元起周五開搶

國旅飯店一口價999元起周五開搶

「牯嶺街創新書市」300攤集結　限時2天封街開張

「牯嶺街創新書市」300攤集結　限時2天封街開張

陳耀訓春節蛋黃酥「開賣30分鐘才完售」　

陳耀訓春節蛋黃酥「開賣30分鐘才完售」　

高雄港受關稅影響營收與櫃量略減　郵輪到港艘次創歷年次高

高雄港受關稅影響營收與櫃量略減　郵輪到港艘次創歷年次高

釜山海雲台必朝聖「31cm海鮮刀削麵」

釜山海雲台必朝聖「31cm海鮮刀削麵」

TEA TOP推「聖誕老狗狗系列」茶飲　限定18門市只賣3天

TEA TOP推「聖誕老狗狗系列」茶飲　限定18門市只賣3天

東方聖誕節12/19快閃圓山花博

東方聖誕節12/19快閃圓山花博

日本新奢華遊輪「飛鳥 III」開箱

日本新奢華遊輪「飛鳥 III」開箱

太平山莊低溫現霜景　遊客搶拍夢幻美照

太平山莊低溫現霜景　遊客搶拍夢幻美照

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

板橋佛心排餐300元起爽嗑海鮮自助吧

台中過浪漫耶誕！5路線搭車就到

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

手搖飲聯名京都潮牌「SOU・SOU」推4款周邊　飲品限時買1送1

剁刀聲不斷人潮滿到巷口！永和超搶手燒臘

鶴茶樓「酪梨大王系列」推2新配料、5款飲品　限時1天第2杯半價

日本新奢華遊輪「飛鳥 III」開箱

陳耀訓春節蛋黃酥「開賣30分鐘才完售」　

西門町最新綠洲飯店開幕　1晚800元起

熱門行程

最新新聞更多

宜蘭太平山明年3月起局部休園2個月

國旅飯店一口價999元起周五開搶

「牯嶺街創新書市」300攤集結　限時2天封街開張

陳耀訓春節蛋黃酥「開賣30分鐘才完售」　

高雄港受關稅影響營收與櫃量略減　郵輪到港艘次創歷年次高

釜山海雲台必朝聖「31cm海鮮刀削麵」

TEA TOP推「聖誕老狗狗系列」茶飲　限定18門市只賣3天

東方聖誕節12/19快閃圓山花博

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366