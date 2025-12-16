「東方聖誕節市集」集結60家話題餐飲　12/19快閃圓山花博

▲東方聖誕節12月19日快閃圓山花博。（圖／有趣市集提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

有趣市集主辦的「東方聖誕節」將於12月19日至12月21日在圓山花博花海廣場登場，融合西方聖誕節的浪漫氛圍與東方熱鬧的節慶精神，匯聚逾60家全台人氣創意餐飲及文創品牌，提供各式各樣的限定餐點。

12月19日登場的「東方聖誕節」，透過東西方節慶元素的創新詮釋，將台灣熟悉的年節意象轉化為符合新世代風格的節慶氛圍，現場不僅有琳瑯滿目的限定餐點，還設有大型主題裝置供民眾拍照留念，以及東方紅燈籠與西方聖誕樹交織的視覺體驗，塑造出屬於台灣的聖誕文化。

▲「樹巢」是連葷食者都愛的超人氣環島餐車，這次帶來限定餐點「梅好聖誕生煎包」。

現場超過60家的人氣創意餐飲中，「樹巢」是連葷食者都愛的超人氣環島餐車，這次帶來限定餐點「梅好聖誕生煎包」，以法國進口天然色粉揉製艷紅麵皮，內餡包進完美比例的手炒陳年客家梅乾菜與植物肉，煎至底部焦香酥脆。「起家厝早午餐」特別推出「沙茶手打牛肉堡」，將經典沙茶的厚香深韻融入美式漢堡語彙。

▲「GINO PIZZA X 君諾食品」則是提供「牛肚披薩包」。

「GINO PIZZA X 君諾食品」則是提供「牛肚披薩包」，以長時間慢火熬煮的義式經典燉牛肚為主角，番茄的酸甜與香料的暖香滲入牛肚，風味濃郁飽滿、口感柔軟帶彈性，搭配發酵15小時以上、外層微焦且香氣四溢的披薩包。「頭家嬤煙燻BBQ」帶來跨文化的溫暖之作「阿嬤的煙燻平鐵牛滷肉飯」，經典台式滷肉飯以豬油、醬油、香料慢火熬煮收至濃郁，並選用整塊的美國平鐵牛（牛肩胛）低溫煙燻12小時使其肉質軟嫩，切片後豪邁鋪於滷肉飯上，帶來既熟悉又新鮮的驚喜。

▲「星忱甜點」的限定餐點是「茶風土可麗露」。

「星忱甜點」的限定餐點是「茶風土可麗露」，以台灣茶為靈感，融入經典可麗露，推出文山包種、木柵鐵觀音、台東鹿野紅烏龍與伯爵茶4種風味。同場加映榮獲法國潘納朵尼大賽中獲得第2名肯定的經典法式烘焙「潘納朵尼」，以天然酵母長時間發酵，細心投入3天工序製作，風味純淨、口感柔和。

▲「VG the Seafood Bar Taipei」帶來「蒜味香草豪華海鮮鍋」。

「巴巴餐車by三巴漢堡」則是為活動特別打造「香菜麻婆豆腐牛肉堡」，以東方香辣開胃的風味作為靈感核心，厚實多汁的牛肉漢堡排搭佐麻婆豆腐的椒麻辣香，再點綴清爽提味的香菜，東西兩方經典元素趣味交會。「VG the Seafood Bar Taipei」致力突破大眾對於海鮮料理手法單一的刻板印象，為此次活動限定推出的「蒜味香草豪華海鮮鍋」，以大量蒜頭與香草慢熬高湯作為基底，放入多種新鮮直送的生猛海鮮，湯頭濃郁、香氣飽滿。

▲2025東興圳光藝節即日起至1月4日亮燈。（圖／主辦方提供）

另外，新竹竹北最美耶誕燈節來了！第五屆「東興圳光藝節」即日起至1月4日亮燈，以童謠〈一閃一閃亮晶晶〉為策展主題，延續「藝術融合自然」的核心精神。藝術家以光為語言，結合水域、風、植物等自然元素，創作出11組光藝術作品，有的如呼吸般律動，有的宛若星光閃爍，引領民眾漫步圳畔時，在日常風景中重新看見被忽略的美好。

▲沃手工作《光穗》以稻穗為意象，回應土地變遷與在地鹿場的歷史記憶。（圖／主辦方提供）

展出作品中，林書瑜的《水月銀灣》以大大小小的光球鋪陳於水面，交織出宛如銀河流動的光帶；澳門藝術家高德亮的《微風》運用雷射光掃描植栽切面，隨著風、水與植物的介入，光影不斷變化，營造出虛實交錯、如夢似幻的場景。周柏慶與何昆瀚的《綻放的聲音》則透過共振裝置讓金屬發聲，使聲音如花朵般在河岸綻放，為光景注入聽覺層次。