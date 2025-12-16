ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
陳耀訓春節蛋黃酥「開賣30分鐘才完售」　網友嗨喊：第一次搶到

記者黃士原／台北報導

號稱「史上最難搶」的陳耀訓蛋黃酥，今日中午12點30分開放春節檔期預約，相較以往秒殺情況不同，直到下午1點才完售。

陳耀訓·麵包埠為了讓每個人公平地來搶購蛋黃酥，2021年起比照天王、天后專賣演唱會門票，利用「拓元售票系統」販售，被網友稱為「史上最難搶」的蛋黃酥。不過，由於每顆售價已漲到112.5元，今年中秋檔期開賣15分鐘才完售，而且在2個月後加開第二輪的線上預購，僅限本檔期未購買者或沒買滿8盒者。

今日中午陳耀訓開放春節檔期蛋黃酥預購，但沒有在1分鐘內賣光，開賣10分鐘還有許多時段可預約，直到下午1點才全部完售，有網友開心的說「過5分鐘都還訂的到過年前的時段，終於不用跟機器人搶」、「訂到了！第一次搶到」、「大家都蛋黃酥富翁」。

今年春節陳耀訓蛋黃與往年不同，禮盒由攜手三金設計師方序中操刀，外觀以溫潤的淺黃色作為底色，上頭是由近到遠的群山及太陽所組成的圖案，排列組成「春」字。方序中表示，這幾年來品嚐陳耀訓・麵包埠的紅土蛋黃酥，總是得到優雅、溫暖與風味一致的感受，所以在設計這款春節限定版禮盒時，特別想呈現這份優雅，也就避免過於敲鑼打鼓的張揚視覺。

此外，還有100張現金抵用券（每張900元）會隨機出現盒底卡片下方，憑券可兌換陳耀訓・麵包埠的麵包與西點商品（相關的使用方式以兌換券上頭為主）。

▲喜相逢麵館掌廚人孫必成在新光三越A11開設新麵店「孫麵店」。（圖／業者提供）

另外，有「台北最難訂私廚」之稱的「喜相逢」，在新光三越力邀下，掌廚人孫必成回歸初心，在信義新天地A11館B2打造全新品牌「孫麵店」，主要提供2款套餐，分別是蔥油拌麵、炸醬麵（售價均為320元，附一碗湯），前者是私廚的招牌菜，每日手工現做麵條搭配自製蔥油、煙燻黃金蛋；後者則是彈牙寬麵拌上炸醬與5種配料。

除了麵食套餐，孫麵店還供應多款小菜，包括紹興醉雞腿、麻辣素雞、蒜炒四季豆、煙燻黃金蛋、麻醬小黃瓜、酸辣土豆絲、麻辣花生、涼拌秋木耳、涼拌白玉苦瓜，售價50至190元。
 

