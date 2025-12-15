精選5間富士山景觀溫泉旅館　房內、大浴場零死角看壯闊山景

▲冬天是欣賞富士山最適合的季節。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

記者蔡玟君／綜合報導

冬天是欣賞富士山最適合的季節，此時能見度高、山形清晰，不管從哪一處，都能觀賞富士山壯闊山貌，而若能入住當地旅館，更能捕捉不同時刻的山巒美景。日本樂天旅遊就公布5間最受歡迎的「富士山景觀溫泉旅館」，不管是房內、觀景台還是泡湯時，都能享受不同的賞景樂趣。

每年11月至隔年2月，因空氣乾燥、雲量低，是富士山能見度最高的季節，其中清晨的5點至8點，以及下午4點至晚上7點，因光線角度低，更容易見到完整山形，推薦觀賞地點包括河口湖、山中湖、新倉山淺間公園，以及田貫湖、駿河灣海岸、夢之大橋等。日本更推出「富士見予報」，提供每天能見度數據分析。

▲▼富士山景觀溫泉旅館大池飯店。（圖／樂天旅遊提供，下同）

若想要入住當地溫泉旅館，樂天旅遊依據網站預訂人氣數據排行如下：

山梨縣 富士山景觀溫泉旅館大池飯店

「富士山景觀溫泉旅館大池飯店」以能將富士山「最完整地收進視野」聞名，從客房、溫泉到頂樓觀景台皆能欣賞震撼山景。館內設有多種特色客房，包含露天風呂房與高樓層景觀房，2021年新增的豪華與套房房型強調寬敞空間與景觀設計，各房內露天風呂、按摩浴缸與景觀窗皆讓旅客能在專屬空間中眺望富士山。

▲▼御殿場高原時之栖。

靜岡縣 御殿場高原時之栖

「御殿場高原時之栖」坐落於約10萬坪的遼闊園區中，是結合休閒、美食、溫泉與住宿的一站式度假聖地。園內多個角落都能欣賞富士山，且四季皆有不同活動，如啤酒節、手作體驗、森林步道等。最具代表性的「時之栖光之祭典」更是在冬季吸引無數旅客前來，燈海映照著富士山的夜景，浪漫如童話場景。

▲▼富士松之湯飯店。

山梨縣 富士松之湯飯店

「富士松之湯飯店」位於山中湖岸線，所有客房皆可欣賞富士山或湖景，以「零死角視野」深受旅客喜愛。飯店內的日式庭園以四季景色聞名，漫步其間即可感受湖光山色的優雅氛圍。飯店提供多元房型與面山景浴室，並擁有以富士火山岩打造的大浴場，露天風呂更能隨著晨曦、夕陽與夜空呈現不同氛圍。

▲▼富士河口湖公主大度假村。

山梨縣 富士河口湖公主大度假村

位於河口湖畔的「公主大度假村」，以廣闊園區與度假設施聞名，深受家庭與團體喜愛。部分客房、餐廳、溫泉與休憩空間皆能欣賞富士山與湖景交織的迷人畫面。度假村設有多間餐廳、SPA、戶外休憩區與活動空間，適合長住、親子旅遊或公司團體旅程。

▲▼伊豆長岡溫泉新八景園飯店。

靜岡縣 伊豆長岡溫泉新八景園飯店

「新八景園飯店」位於歷史悠久的伊豆長岡溫泉區，飯店頂樓的露天風呂可以一覽富士山與周邊山谷的遼闊景色，尤其在清晨與黃昏時刻呈現出格外壯麗的景致。飯店擁有多款客房，從傳統和室到現代洋室皆備，並提供以當季食材製作的會席料理，讓旅客同時享受美食與溫泉療癒。

