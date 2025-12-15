ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
手搖飲聯名京都潮牌「SOU・SOU」推4款周邊　飲品限時買1送1

▲▼「Mr.Wish」驚喜找來日本京都知名設計品牌「SOU‧SOU」首度展開聯名活動。（圖／Mr.Wish提供）

▲Mr.Wish首度找來日本京都知名設計品牌「SOU‧SOU」展開聯名活動。（圖／Mr.Wish提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鮮果手搖飲「Mr.Wish」與知名設計品牌「SOU・SOU」打造聯名活動，推出全新「五窨茉莉綠茶系列」、「焙茶粉粿」，還有不鏽鋼吸管杯、變色杯、保冷袋與聯名吊飾等4款限量周邊，12月17日起上市。

▲▼「Mr.Wish」驚喜找來日本京都知名設計品牌「SOU‧SOU」首度展開聯名活動。（圖／Mr.Wish提供）

▲一共推出2款聯名飲品，還有限定飲料紙杯。

「Mr.Wish X SOU・SOU」全新聯名企劃，除了限定飲料杯外，嚴選五窨（音同勳）茉莉綠茶製成2款聯名飲品，包括「五窨初茉綠茶」、「五窨粉粿奶綠」以及全新配料「焙茶粉粿」，12月17日至明年1月1日，分別可享優惠價39元、59元；12月18日至12月31日Uber Eats則推「五窨系列同品項買1送1」。

▲▼「Mr.Wish」驚喜找來日本京都知名設計品牌「SOU‧SOU」首度展開聯名活動。（圖／Mr.Wish提供）

▲▼加碼推出4款聯名周邊。

▲▼「Mr.Wish」驚喜找來日本京都知名設計品牌「SOU‧SOU」首度展開聯名活動。（圖／Mr.Wish提供）

業者更以SOU・SOU經典圖案包括貓、微笑、十數昆打造4款限量周邊，包括「不鏽鋼吸管杯（微笑款／貓款）」、「變色杯（微笑款）+紙提架組」、「聯名保冷袋（SO-SU-U十數昆黑款／白款）、「聯名吊飾（貓款）」，消費任一飲品即可加價購買。

▲▼「Mr.Wish」驚喜找來日本京都知名設計品牌「SOU‧SOU」首度展開聯名活動。（圖／Mr.Wish提供）

▲聯名保冷袋有2款。

▲▼五桐號草莓季。（圖／五桐號提供）

▲五桐號攜手香氛品牌「KLOWER PANDOR」推出聯名活動。（圖／五桐號提供，下同）

另外，五桐號12月19日起則攜手女團i-dle成員葉舒華代言香氛品牌「KLOWER PANDOR」推出聯名活動，不僅有4款限定紙杯，於門市單筆消費滿150元還可獲得限量「1360茶韻之時」隨身小香1份，送完為止。

草莓季同步回歸，「雪絨草莓奶酪」放底層鋪上整顆鮮奶酪，層層堆疊現打草莓冰沙、新鮮大湖草莓果丁，最後是濃醇鮮乳奶霜，售價99元；加碼推出全新「草莓抹茶奶霜」，上層為鮮乳奶霜，搭配日本京都宇治抹茶、草莓果肉，售價79元。

▲▼五桐號草莓季。（圖／五桐號提供）

▲草莓季同步回歸。

