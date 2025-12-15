藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」　今開放預購並加碼9折優惠

▲台灣藏壽司首賣「松葉蟹年節禮盒」，今日起開放預購。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

迎接即將到來的農曆春節，台灣藏壽司要讓消費者感受日本新年風情，首度推出「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，有1公斤、2公斤裝可選擇，合計限量2500盒，今日起開放線上預購，同時加碼9折優惠。

御節料理源自日本平安時代的宮廷祭祀，每一道料理都蘊含吉祥祈願與驅邪，螃蟹料理更是吉祥之最，蟹腳象徵能招來好運、大螯剪去壞運、紅蟹殼代表喜緣、硬殼寓意長壽。

▲2公斤「嚴選豪華松葉蟹」。（圖／記者黃士原攝）

這次藏壽司首賣的御節料理「嚴選豪華松葉蟹」，是熟凍海鮮商品，每一隻蟹腳蟹肉飽滿厚實。業者也推薦最佳三吃，第一吃快速涮燙，最能激發出松葉蟹本身的鮮甜味；第二吃搭配蔬菜等食材煮火鍋，鍋物馬上升級；第三吃日式雜炊，用火鍋剩餘湯頭，加入白飯和雞蛋煮成粥品，為圍爐完美收尾。

▲藏壽司推薦松葉蟹三吃。（圖／記者黃士原攝）

由於這是台灣藏壽司首賣年節禮盒，更加碼祭出9折價，「嚴選豪華松葉蟹」1公斤定價1880元，優惠價1692元，2公斤禮盒訂價3280元，優惠價2952元，12月15日起開放預購（免運費），數量有限，售完為止。官方於2月2日起開始出貨。

▲爭鮮「第8盤起半價」今日再加碼4天。（圖／記者黃士原攝）

另外，爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS上個月推出的「第8盤起半價」活動反應熱，日前宣布今日起再加碼4天（至12/18），而且擴大到全台182家門市一同舉辦，僅有遠雄汐科、CITYLINK松山、桃園特力家居、新時代、左營環球、新營家樂福、中友PLUS等7家門市不參加活動。

爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS加碼推出的「第8盤起半價」活動，適用於下午茶時段（14:00至17:00），規則為每人前7份餐點原價，第8份餐點起，每份通通半價優惠。不過爭鮮規定，以總份數計算，價低者優先折抵（盤數以完食計算），假設吃了7盤30元壽司，其他都是吃100元的餐點，結帳時以30元優惠計算，最後還是有7盤100元的屬於原價。