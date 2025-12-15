台中2千坪「美樂地親子農場」試營運　憑樂園票免費入場

▲麗寶樂園內全新「美樂地親子農場」即日起試營運，至1月22日前，樂園遊客能免費入場體驗。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

台中有新景點了！麗寶樂園探索世界園區內的「美樂地親子農場」即日起試營運，共有水豚、狐獴、笑笑羊、羊駝、鵜鶘與迷你馬等多種動物，即日起至明年1月22日期間，探索世界遊客無需另外買票，即可免費入場與動物互動。

▲▼「美樂地親子農場」佔地達2,000坪，分為五大動物互動區，有水豚、狐獴、笑笑羊、羊駝等。（圖／業者提供）



「美樂地親子農場」佔地達2,000坪，農場分為五大動物互動區，共有水豚、狐獴、笑笑羊、羊駝、鵜鶘與園區限定的「珍珠奶茶花色」迷你馬等多種可愛動物。為歡慶試營運，探索世界遊客可免費入場美樂地親子農場；非樂園遊客，試營運期間農場門票只要199元（原價399元）。

▲麗寶OUTLET12月20日晚間化身免費演唱會舞台，由玖壹壹、安心亞、蔡旻佑、七月半與麋先生登場。（圖／業者提供）



另外，本周末將登場的「Hahababy 擁抱點點路跑」，12月20日晚間化身大型免費演唱會舞台，由玖壹壹、安心亞、蔡旻佑、七月半與麋先生接連登台，並搭配煙火與摩天輪燈光秀；隔日則由YOYO、MOMO家族與超人力霸王接棒，是粉絲、親子族不能錯過的年末盛典。

▲▼全新的「黑夜奇遇窺探樂園」導覽，將由專屬的引路人，帶領旅客解開六福村的各種都市傳說。（圖／業者提供）



而關西六福莊推出期間限定的夜間探索導覽行程「黑夜奇遇・窺探樂園」，將由專屬導覽人員帶領，穿梭於六福村園區的建築與設施間，揭開黑夜中隱藏的奇幻故事與動物祕境。

業者表示，有機會親見美洲水牛和夜行性動物的真實生態，聆聽歷史建築背後的神祕傳說，探索古董消防車與馬車的懸疑故事。「黑夜奇遇・窺探樂園」導覽行程從即日起至2026年1月4日止，每位450元、雙人優惠價800元，感受無人潮的樂園夜景。