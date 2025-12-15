ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運　憑樂園票免費入場

▲麗寶樂園內全新「美樂地親子農場」試營運期間，樂園遊客免費體驗。（圖／業者提供）

▲麗寶樂園內全新「美樂地親子農場」即日起試營運，至1月22日前，樂園遊客能免費入場體驗。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

台中有新景點了！麗寶樂園探索世界園區內的「美樂地親子農場」即日起試營運，共有水豚、狐獴、笑笑羊、羊駝、鵜鶘與迷你馬等多種動物，即日起至明年1月22日期間，探索世界遊客無需另外買票，即可免費入場與動物互動。

▲麗寶樂園內全新「美樂地親子農場」試營運期間，樂園遊客免費體驗。（圖／業者提供）

▲▼「美樂地親子農場」佔地達2,000坪，分為五大動物互動區，有水豚、狐獴、笑笑羊、羊駝等。（圖／業者提供）

▲麗寶樂園內全新「美樂地親子農場」即日起試營運，至1月22日前，樂園遊客能免費入場體驗。（圖／業者提供）

「美樂地親子農場」佔地達2,000坪，農場分為五大動物互動區，共有水豚、狐獴、笑笑羊、羊駝、鵜鶘與園區限定的「珍珠奶茶花色」迷你馬等多種可愛動物。為歡慶試營運，探索世界遊客可免費入場美樂地親子農場；非樂園遊客，試營運期間農場門票只要199元（原價399元）。

▲麗寶樂園內全新「美樂地親子農場」試營運期間，樂園遊客免費體驗。（圖／業者提供）

▲麗寶OUTLET12月20日晚間化身免費演唱會舞台，由玖壹壹、安心亞、蔡旻佑、七月半與麋先生登場。（圖／業者提供）

另外，本周末將登場的「Hahababy 擁抱點點路跑」，12月20日晚間化身大型免費演唱會舞台，由玖壹壹、安心亞、蔡旻佑、七月半與麋先生接連登台，並搭配煙火與摩天輪燈光秀；隔日則由YOYO、MOMO家族與超人力霸王接棒，是粉絲、親子族不能錯過的年末盛典。

▲全新的黑夜奇遇・窺探樂園導覽，可以夜探六福村，體驗從未有過的冒險，將由專屬的引路人，帶大家一起解開六福村的各種都市傳說。（圖／業者提供）

▲▼全新的「黑夜奇遇窺探樂園」導覽，將由專屬的引路人，帶領旅客解開六福村的各種都市傳說。（圖／業者提供）

▲全新的黑夜奇遇・窺探樂園導覽，可以夜探六福村，體驗從未有過的冒險，將由專屬的引路人，帶大家一起解開六福村的各種都市傳說。（圖／業者提供）

而關西六福莊推出期間限定的夜間探索導覽行程「黑夜奇遇・窺探樂園」，將由專屬導覽人員帶領，穿梭於六福村園區的建築與設施間，揭開黑夜中隱藏的奇幻故事與動物祕境。

業者表示，有機會親見美洲水牛和夜行性動物的真實生態，聆聽歷史建築背後的神祕傳說，探索古董消防車與馬車的懸疑故事。「黑夜奇遇・窺探樂園」導覽行程從即日起至2026年1月4日止，每位450元、雙人優惠價800元，感受無人潮的樂園夜景。

關鍵字： 台中旅遊 美樂地親子農場 麗寶樂園探索世界園區

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

CORTIS翻唱〈MIC DROP〉　驚喜致敬同門師兄BTS！

推薦閱讀

「32樓高空酒吧」俯瞰曼谷城市燈海！

「32樓高空酒吧」俯瞰曼谷城市燈海！

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠

中壢神祕「土地公廟豬肝粥」

中壢神祕「土地公廟豬肝粥」

苗栗溫泉飯店「跨年煙火免費看」

苗栗溫泉飯店「跨年煙火免費看」

阿里山新年玩法　搭火車上山迎曙光

阿里山新年玩法　搭火車上山迎曙光

可不可「靜岡焙茶烏龍奶」免費升級鮮奶茶！　冬季焙茶手搖一次看

可不可「靜岡焙茶烏龍奶」免費升級鮮奶茶！　冬季焙茶手搖一次看

黃仁勳愛店「喜相逢」推新品牌

黃仁勳愛店「喜相逢」推新品牌

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

黃仁勳愛店「喜相逢」推新品牌

大溪月眉人工濕地落羽松季　賞景事項一次看

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

從庫肯霍夫到哈勒布森林　歐洲最美荷比花季攻略

島語桃園台茂店今開放訂位「2分鐘被搶光」

鳳凰旅遊2025金旅獎再創佳績

春遊德瑞　山水城堡與鮮花小鎮一次收藏

多達「28層」酥皮！桃園超狂千層鯛魚燒

開箱國泰航空A350豪經艙

熱門行程

最新新聞更多

「32樓高空酒吧」俯瞰曼谷城市燈海！

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠

中壢神祕「土地公廟豬肝粥」

苗栗溫泉飯店「跨年煙火免費看」

阿里山新年玩法　搭火車上山迎曙光

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366