阿里山新年玩法！搭觀日列車上山迎曙光、聽音樂會　古剎看雲海

▲阿里山迎曙光是全台最受歡迎的新年活動之一。（圖／阿里山賓館提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著2025年進入尾聲，不少旅客開始規劃跨年迎新的旅遊行程，位於嘉義的阿里山向來是迎曙光的熱門選擇之一，搭乘鐵道於凌晨登山，欣賞音樂演出，並等待日出到來，在壯闊自然景觀中開啟新的一年。

▲旅客可以搭乘祝山線觀日列車上山。

迎接元旦，阿里山最具代表性的活動「日出印象音樂會」將於2026年1月1日清晨5時30分至7時30分，在祝山觀日平台登場。林業鐵路為此特別加開元旦祝山線觀日列車，自清晨2時50分起發車，回程首班車為上午7時15分、末班車為上午9時15分。旅客搭乘列車抵達祝山車站後，可步行前往觀日平台，一邊聆聽音樂演出，一邊欣賞玉山群峰在清晨7時05分左右迎來第一道曙光。

除了搭乘祝山線列車追日出，入住阿里山森林遊樂園區中心點的阿里山賓館，也能輕鬆體驗迎曙光行程。阿里山賓館推出「曙光日出」專案，入住即贈祝山線來回火車票，旅客不必過於早起，就能前往小笠原山觀景台欣賞日出，一次眺望中央山脈、玉山山脈與阿里山山脈的壯闊景色。

▲慈雲寺。

▲幸運的話還能捕捉雲海。

想以更悠閒的方式感受高山光影變化，旅客也可步行前往鄰近阿里山賓館的慈雲寺。傍晚時分，站在寺內可遠眺阿里山聚落與塔山，欣賞雲海、晚霞與落日交織的景致；沿著神木遺跡步道漫步，夕陽餘暉灑落雲海，呈現金色山頭的靜謐畫面。寺內的銀杏、青楓與鐘樓，也是遊客喜愛取景的拍照熱點。

迎接2026年的第一天，旅客還可串聯阿里山多樣玩法，從祝山觀日、小笠原山看日出，到神木遺跡、神木車站搭乘小火車，感受森林鐵道魅力。

▲嘉義人氣景點「佐登妮絲城堡」。（圖／佐登妮絲城堡提供，下同）

嘉義佐登妮絲城堡則從即日起至明年2月22日為止，每個周末推出南台灣最大人造飄雪秀，結合展演、城堡雪景與貴族舞會，打造滿滿歐洲雪國風格的冬季聖誕場景。

▲即日起到明年2月22日為止，每個周末將有飄雪秀。

今年佐登妮絲城堡打造冬日節慶氛圍，即日起至2月22日為止，每個周末下午4點與5點降下飄雪，在聖誕節與平安夜當天也有加碼飄雪秀，讓民眾不用出國，就能在歐洲城堡走進浪漫雪國度假氛圍，在唯美繽紛的雪景下漫遊城堡。

業者也攜手新天地餐飲集團，於12月20、21日推出二日限定的「聖誕饗宴」，設計特色中西式聖誕料理，包括現場烤製現切「聖誕迷迭檸檬烤火雞」，融合迷迭香與檸檬清香，為賓客呈現兼具味覺與視覺的雙重盛宴。